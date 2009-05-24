هر سه خانوار مازندرانی دو خط تلفن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسنجان عباسپور قمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شرکت در بابل افزود: اکنون 1.3 میلیون مشترک تلفن ثابت در استان وجود دارد و در مجموع 95 درصد خانوارهای استان دارای تلفن ثابت هستند.

وی اظهار داشت: با هم کد سازی روستایی و شهری از 42 کد به 35 کد تبدیل شده که برقراری ارتباط را آسان تر کرده است.

وی تعداد مشترکان تلفن همراه را در استان یک میلیون و 200 هزار مشترک با ضریب نفوذ 45 درصد اعلام کرد.

عباسپور قمی گفت: تعداد دفاتر آی سی تی روستایی استان نیز به 300 دفتر در روستاهای استان افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران بیان داشت: اکنون تمام امکانات مخابراتی شهری در روستاهای استان وجود دارد و حتی قابلیت نمایش شماره در دورترین روستاهای استان نیز صورت می گیرد.

وی یادآور شد: تاکنون چهار هزار و 800 کیلومتر شبکه فیبرنوری در استان راه اندازی شد.