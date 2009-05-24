احداث مجتمعهای "اقامتی زمانی" نیاز اساسی در توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اسفندیار رحیم مشایی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح فاز یک بزرگترین مجتمع توریستی، اقامتی آبادگران سایت کوهسنگی افزود: احداث و سرمایه گذاری چنین مجتمع هایی باتوجه به مشکلات اقتصادی این امکان را فراهم می کند که افراد بدون سرمایه گذاری کامل در جهت خرید ویلا، این مجتمع ها را به صورت زمانی در جهت اقامت خود در زمان سفر خریداری کنند.

وی با تاکید بر افزایش تعداد مجتمع های اقامت زمانی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر در استانهای مازندران، گیلان و کیش سرمایه گذاری جهت احداث و افزایش مجتمع های اقامت زمانی صورت پذیرفته است.

مشایی در مراسم کلنگ زنی، هتل هفت ستاره مجموعه توریستی آبادگران را از بزرگترین و مهمترین مراکز گردشگری در جهان برشمرد و ادامه داد: در بحث گردشگری و توریستی، بالابردن سطح خدمات و ارائه پاسخ به تمام سلایق گردشگران از برنامه ها و اولویت های کاری این سازمان است و احداث این چنین هتل ها و مراکز اقامتی گامی در این راستا است.

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم ارتفاعات جنوب شهر را اقلیم مناسب در جهت احداث مجتمع های رفاهی دانست و گفت: براساس مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به مشهد 20 منطقه گردشگری مصوب شد که از جمله این مناطق می توان به منطقه شاندیز، نمایشگاه و منطقه توس اشاره داشت که سعی شده است احداث این مناطق مطابق با استانداردهای بین المللی باشد.

محمدجواد محمدی زاده با بیان ویژگی های مجتمع توریستی آبادگران اظهار داشت: نزدیک بودن این مجموعه توریستی به بزرگراه شهید کلانتری و نیز دسترسی مناسب و سهل الوصول به پایانه ها و فرودگاه از شاخص های این مجتمع است.

عبدالرضا شریفی مدیرعامل مجتمع توریستی رفاهی آبادگران در مراسم افتتاح این مجموعه اظهار داشت: مجموعه توریستی رفاهی آبادگران سایت کوهسنگی مشهد در زمینی بالغ بر 47 هکتار و زیربنای 140هزار متر مربع احداث شده است که کاربری های اقامتی پروژه شامل 800 واحد آپارتمان 75 واحد ویلایی با زیربنای 76 هزار مترمربع و یک هتل 370 اتاق با زیربنای 34 هزار مترمربع است.

وی با اشاره به اینکه 65 درصد سهام شرکت آبادگران مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، گفت: با سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی بیش از 30 میلیون نفر در کشور سهام دار این پروژه خواهند بود.