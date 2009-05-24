دهه چهارم انقلاب نیازمند جوانان متخصص است

علی اکبر عصارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، بر نقش جوانان در پیشرفت کشور تاکید کرد و افزود: دهه چهارم انقلاب گفتمان عدالت و پیشرفت است و یقیناً نقش آفرثنان اصلی آن جوانان متخصص عدالت و پیشرفت خواهند بود و دیگر صرفاً با انگیزه و دغدغه نمی‌شود عنصر کلیدی این دهه بود.

وی با پیش بینی تحولات قابل توجه در دهه چهارم انقلاب گفت:نقش آفرین بودن در دهه چهارم انقلاب آدمهای متفاوتی را می‌طلبد و عمده ترین تحولات در دهه چهارم تحقق نگاه چشم اندازی در کشور است.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان ملی جوانان هویت فرهنگی، دینی و ملی را از نکات استراتژیک دهه آینده کشور خواند و اظهار داشت:اشخاصی که در تثبیت هویت ملی و دینی ما نقش آفرینی خواهند کرد بایستی متخصص باشند.

عصارنیا همچنین درباره نقش اهالی تبریزهم تصریح کرد: تبریزی‌ها در سرنوشت کشور خیلی موثرند و امید می رود در دهه چهارم هم بتوانند اثر گذارترین باشند.