مشارکت سه هزار نفر در فرآیند بازرسی انتخابات در آذربایجان شرقی

اکبر غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: اعضای ستاد پنج نفره بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی مشخص و برای اعضای آن ها حکم صادر شده است.
وی با بیان اینکه در استان آذربایجان شرقی 42حوزه انتخاباتی تشکیل شده است، اظهار داشت: برای هر حوزه انتخاباتی سه نفر به عنوان بازرس بکار گرفته خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی اعلام کرد: در مجموع 126 نفر عهده دار انجام مسئولیت خطیر بازرسی در 42 حوزه انتخاباتی استان خواهند بود.
غفاری اضافه کرد: در هر 10 شعبه اخذ رای نیز یک نفر به عنوان سربازرس همکاری دارند که بدین ترتیب در جریان برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان شرقی 276 نفر تحت عنوان سربازرس مشارکت خواهند داشت.
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