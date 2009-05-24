گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- با حضور 500 نفر از روحانیون، هم ‌اندیشی علمای شیعه و اهل سنت سراسر کشور با قرائت پیام آیت‌الله مکارم شیرازی در روانسر استان کرمانشاه آغاز شد. در قسمتی از این پیام که توسط حجت الاسلام اسماعیل قبادی، مدیرکل تبلیغات اسلامی این استان قرائت شد، آمده است: "از آن روز که نماز جماعت، جمعه و آیین زیارت خانه خدا مسلمین جهان را به اتحاد فراخواندند، همه ما آموختیم که عظمت و قدرت اسلام و مسلمین در وحدت بوده و جوهره اسلام چیزی جز اتحاد و وحدت صفوف نخواهد بود."

- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در همایش بزرگ علما و روحانیت گلوگاه که روز گذشته با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی بهشهر، اوقاف و امور خیریه نکا، بهشهر و گلوگاه در دفتر امام جمعه گلوگاه برگزارشد، گفت: حضرت زهرا(س) محور شجره طیبه است. حجت‌الاسلام ناصر شکریان از ایشان به عنوان بانوی دنیا و آخرت نام برد و خاطرنشان کرد: چگونگی ساختار دنیا و جهش و چینش آن به دلیل وجود فاطمه زهرا(س) بوده است و اگر ایشان نبود، آفرینشی اینچنینی وجود نداشت.

- چهارمین دوره کارگاه آموزش اسرار و ابزار طنزپردازی با حضور یوسفعلی میرشکاک از 19خردادماه به همت دفتر طنز حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود. یوسفعلی میرشکاک در این کارگاه آموزشی به بررسی تحلیلی تاریخ طنز ایران از آغاز تا امروز می‌پردازد. طنزپردازان و علاقه مندان به طنز برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می‌توانند به دفتر طنز حوزه هنری مراجعه کنند و یا با شماره های 841723265 – 88918300 - 021تماس بگیرند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: حضور مردم در عرصه ‌ها‌ بهترین نشانه امید و نشاط ملت ایران است و به طور قطع مردم این نشاط و شادابی را در روز 22 خرداد به منصه ظهور خواهند رساند. حجت الاسلام علی شکری خاطرنشان کرد: ملت ایران در تمامی دوران اعم از دفاع مقدس و نیز شرکت در انتخابات و راهپیماییها از کیان اسلام و انقلاب دفاع کرده و خواهد کرد.

- حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزیدگان جشنواره هنری "حماسه سه دهه حضور" را معرفی کرد. این جشنواره به همت اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه هنری با هدف تبیین و عرضه هرچه بیشتر دستاوردهای مختلف انقلاب اسلامی برای عموم به ویژه جوانان در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی برگزار شده است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در همایش بزرگ تشکلهای دینی، صنفی، مردمی و روابط عمومی ادارات و کارخانجات گفت: تفرقه واختلاف، مراسم و مناسبتهای مذهبی را تهدید می‌کند. در این همایش که با موضوع آسیب ‌شناسی مراسم و مناسبتهای مذهبی برگزار شد، حجت‌الاسلام سیدشکرالله زندوی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که باعث شده اسلام درطول تاریخ پویا و شتابان پیش برود، مناسبتهای مذهبی است، ضمن اینکه این مناسبتها حافظ اسلام وارزشهای دینی بوده است.