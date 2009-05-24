هفت هزار مسکن در راستای کپرزدایی در جنوب کرمان احداث می شود

غلامرضا حسن خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اجرای طرح کپرزدایی در شهرستانهای جنوبی استان کرمان اظهار داشت: یکی از سیاستهای کمیته امداد در کرمان اجرای طرح کپرزدایی و احداث واحدهای مسکونی با تسهیلات ویژه برای محرومان است.

وی گفت: در همین راستا طرح احداث هفت هزار مسکن محرومان در حال اجرا است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان افزود: در راستای تامین مسکن محرومین سه هزار واحد مسکونی نیز در مناطق روستایی و شهری کرمان تکمیل و واگذار شده است.

حسن خانی عنوان کرد: هم اکنون در استان کرمان 107 هزار خانوار در کرمان تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند که جمعیتی معادل 295 هزار نفر را شامل می شود.

وی افزود: اهداء سهام عدالت به 186 هزار نفر از اعضای کمیته امداد یکی دیگر از اقدامات این نهاد بوده است که به زودی این تعداد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان اضافه کرد: توانمندسازی خانواده های تحت پوشش و ایجاد اشتغال نیز از دیگر دستاوردهای کمیته امداد است که در همین راستا دو هزار فرصت شغلی برای این افراد در کرمان ایجاد شده است.