سفر ارزان قیمت برای هر خانواده ایرانی در سال 88

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد شریف ملک زاده بعداز ظهر یکشنبه در همایش تبیین برنامه های تابستانی ستاد تسهیلات سفرهای کشور در مشهد افزود: با حمایتهای صورت گرفته از سوی دولت نهم در سال جاری خانواده های ایرانی با درآمد پایین و نیز دانش آموزان و دانشجویان یک سفر ارزان قیمت و به نوعی رایگان به اقصی نقاط کشور خواهند داشت.

معاون میراث فرهنگی و گردشگری کشور با اشاره به گسترش زیرساختهای گردشگری در کشور عنوان کرد: براساس آمار موجود از 30 استان کشور، در مدت سه سال گذشته به تعداد تختهای اقامتی کشور 103 هزار تخت افزوده شده و این در حالی است که در قبل از انقلاب کل تختهای اقامتی در حدود 60 هزار تخت بوده است.

وی با اشاره به دستور کار فرهنگسازی سفر در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عنوان کرد: با پیگیری های رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در جهت گسترش فرهنگ بازدید از اماکن تاریخی تمام موزه ها و کاخ موزه های کشور برای بازدید خانواده ها و دانش آموزان ایرانی رایگان خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش از افزایش 140 درصدی سرمایه گذاری در حوزه گردشگری نسبت به چهار سال گذشته خبر داد.

محمدجواد محمدی زاده افزود: در سال گذشته میزان سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه 800 میلیارد تومان بوده است که نسبت به چهار سال گذشته در حدود 140 درصد افزایش یافته است و در مجموع چهار سال هزار و 110 میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان صورت گرفته است.

استاندار خراسان رضوی با بیان افزایش میزان تسهیلات گردشگری استان افزود: در سال گذشته میزان تسهیلات گردشگری در استان نسبت به چهار سال گذشته 164 درصد افزایش یافت.

وی در خصوص ارائه خدمات و بالابردن کیفیت در استان گفت: در حال حاضر در خراسان رضوی 111 هتل، دو هزار و 354هتل آپارتمان و دو هزار و 400 منزل مسکونی برای مسافران وجود دارد که افزایش تعداد این اماکن و نیز بالابردن شد آنها می تواند نقش بسزایی در رضایتمندی و جذب توریست داشته باشیم.