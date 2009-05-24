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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۰

دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان هاجر شهرکرد راه اندازی شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: همزمان با بزرگداشت آزادی خرمشهر دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان هاجر شهرکرد با حضور مسئولان استان در شهرکرد راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، استاندار چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاحیه این دستگاه اظهار داشت: برای راه اندازی و تجهیز این دستگاه اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال از محل اعتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری تأمین شده است.

رجبعلی صادقی افزود: سالانه بیش از چهار هزار نفر بیمار قلبی در استان تحت درمان قرار می گیرند که سه هزار نفر از این تعداد به آنژیوگرافی احتیاج دارند.

وی وجود این دستگاه را در استان ضروری دانست و تصریح کرد: بیماران قلبی برای درمان مجبور بودند با صرف هزینه و وقت بسیار زیاد به استانهای همجوار سفر کنند که با راه اندازی این دستگاه این مشکل برطرف شد.

 صادقی خاطر نشان کرد: این دستگاه از بهترین دستگاههای موجود است که میزان اشعه آن 25 درصد دستگاههای دیگر است.

کد مطلب 884652

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