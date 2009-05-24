به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان در نشست خبری امروز تیم ملی با بیان این مطلب افزود: من بازیهای زیادی را برای تیم ملی انجام داده ام. حضور چهار ساله در اردوی تیم ملی و استمرارم در این تیم نشان می دهد که بازیکن بدی برای این تیم نبوده‌ام.

وی با ابراز خوشحالی از بازگشت دوباره به اردوی تیم ملی افزود: من بازیهای خوبی برای تیم ملی داشته ام. شاید یک روز مطابق انتظار عمل نکرده‌ باشم اما در حد توانم برای این تیم بازی کرده‌ام. در فوتبال این امر طبیعی است و هر بازیکنی در هر تیمی بالا و پایین دارد.

هافبک ایرانی تیم بارنزلی انگلستان در خصوص رقابت خود با جواد نکونام گفت: نکونام یکی از آماده ترین بازیکنان تیم است اما در نهایت این سرمربی تیم ملی است که بازیکنان اصلی را انتخاب می کند. من امروز بیش از هر چیز خوشحالم که بعد از چهار ماه دوباره به اردوی تیم ملی بازگشته‌ام و می خواهم در بازگشت دوباره به اردوی تیم ملی خیلی قوی کارکنم و به تیم کشورم خدمت کنم.

تیموریان خاطرنشان کرد: بازیهای تیم بارنزلی در لیگ انگلستان سه هفته زودتر از لیگ برتر این کشور به اتمام رسید. به همین خاطر با آقای هاچسون، سرمربی تیم فولهام صحبت کردم تا در آغاز اردوهای تیم ملی کشورم به این تیم ملحق شوم. با توجه به هماهنگی‌هایی که پیش از این با آقای قطبی داشتم در آغاز تمرینات تیم ملی به اردو پیوستم. من تا پایان دیدارهای تیم ملی در اردوی این تیم حاضر خواهم بود و پس از آن به تمرینات تیم باشگاهی ملحق خواهم شد.