اصلاح نظام گمرکی کشور‌ تا سال آینده اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا جمهوری ظهر یکشنبه در مراسم اعطای گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت به مسئولان گمرک سهلان تبریز افزود: اصلاح نظام گمرکی کشور به عنوان یکی از هفت محور اصلی طرح تحول اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد.

وی اظهار داشت: اصلاح این نظام گمرکی در قالب شش برنامه و هشت طرح طی مدت حداکثر دو سال به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

معاون طرح و برنامه گمرک ایران تصریح کرد: اصلاح نظام گمرکی کشور منجر به تسهیل تجارت خصوصا در بخش صادرات خواهد شد.

جمهوری یادآور شد: با اجرای برنامه‌های مربوط به زمان ترخیص کالا نیز که در شرایط فعلی با صرف زمانی در حدود سه روز انجام می‌شود، امید است بتوان این مدت را به حداکثر سه ساعت کاهش داد.

وی اظهار داشت: ارتقای سلامت ادواری، اجرای برنامه نرم‌افزاری «پنجره واحد مجازی» در گمرکات و اصلاح قانون گمرکی از جمله برنامه‌های اصلاح نظام گمرکی است.

جمهوری، تامین اعتبار لازم برای پیاده‌سازی این طرح را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی نیز ضروری است و بر همین اساس با اجرا و تحقق این برنامه‌ها می‌توان امیدوار بود که سرعت اصلاح نظام گمرک کشور شتاب گیرد.

ناظر گمرکات آذربایجان شرقی نیز در این مراسم روان‌سازی، نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در راستای رونق‌بخشی به تجارت همچنین رضایت‌مندی مراجع‌کنندگان را اهداف استقرار مدیریت کیفیت در گمرک سهلان دانست.

علی شریفی اظهار داشت: در آینده بسیار نزدیک گمرکات سطح استان گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت دریافت خواهند کرد.

وی گفت: ارائه خدمات مطلوب و ارتقای آن هدف اصلی و مهم ماست که امید با برنامه‌ریزی‌ها در نظر گرفته شده به سرعت محقق شود.