سرقت مسلحانه در شمال تهران قربانی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه سارق مسلح با شلیک گلوله ای از عبور یک خودرو در اتوبان یادگار امام جلوگیری می کند و پس از آن با شلیک به راننده خودرو وی را به قتل رسانده و خودرو مقتول را به سرقت می برد.

به گفته شاهدان عینی پس از فرار سارق مسلح به وسیله خودرو سرقتی، یکی از شهروندان به تعقیب سارق می پردازد و سارق پس از طی مسافتی خودرو مسروقه را به علت تصادف رها می کند و سارق مسلح مجبور می شود پیاده از محل حادثه بگریزد.

این شهروند درباره حادثه مذکور به خبرنگار مهر گفت: سارق مسلح پس از اینکه متوجه شد من درحال تعقیب او هستم به وسیله اسلحه من را تهدید به مرگ کرد و از صحنه متواری شد.

به گفته خانواده مقتول وی یکی از امیران بازنشسته ارتش بوده است.

سرهنگ خانچرلی معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی سارق مسلح و دستگیری وی آغاز کرده است.