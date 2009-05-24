سه هزار جلد قرآن کریم در اردبیل توزیع شد

حجت‌الاسلام عزیز صابر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد قرآن در بین جلسات، مراکز و موسسات قرآنی، هیئتهای مذهبی و ادارات استان به صورت رایگان توزیع شده ‌است.

وی با تشریح اهداف اجرای این طرح افزود: طرح توزیع قرآن با هدف کمک به مساجد و تجهیز مراکز و مؤسسات قرآنی و در راستای نشر و گسترش فرهنگ انسان ‌ساز قرآن در جامعه اجرا می شود.

مسوول دارالقرآن‌ الکریم تبلیغات اسلامی استان همچنین دسترسی آسان به قرآن، فراگیری آموزشهای قرآنی و همگانی کردن این آموزشها را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم ارایه راهکارهایی برای تعمیق باورها، اعتقادات دینی و هدایت جوانان و نوجوانان به سمت آموزه‌های دینی ابراز داشت: این راهکارها باید به روز بوده و ضمن آگاهی و شناخت شرایط جامعه با ابزار و زبان هنر ارایه شود.

صابر آموزش قرآن با زبان هنر و نقاشی را در بین نوجوانان و بویژه کودکان بسیار موثر دانست و خاطر نشان کرد: این شیوه ماندگارترین، موثرترین و همگانی ترین شیوه در آموزشهای قرآنی است.

وی همچنین از برگزاری مسابقات استانی "فرهنگی منشور جاوید" در شهرستان گرمی خبر داد و تصریح کرد: این مسابقه در آستانه بیستمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) و با موضوع وصیت نامه سیاسی - الهی آن امام (ره) برگزار خواهد شد.

