رونمایی از کتاب ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که از سلسله جلسات رونمایی کتاب تحت عنوان" زرین قلم "برگزار می شود دکتر کاظم معتمد نژاد، دکتر محمد مهدی فرقانی و دکترمحسنیان راد به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

ناصر اسدی رئیس فرهنگسرای رسانه با اشاره به برنامه های پیشین این فرهنگسرا در حوزه رونمایی کتاب گفت: تا کنون 6 کتاب تکنولوژیهای نوین ارتباطی، موسیقی مردم پسند، رسانه شیعه، ارتباطات آیینی، جریان شناسی عرفانهای نوظهور و دایره المعارف رادیو را در جلسات زرین قلم مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.

کتاب "ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران "در سه فصل، تدابیر ارتباطی ایرانیان، زمینه تحولات فلسفه سیاسی در ایران و رابطه آن با شکل گیری مدل هشت / نگاره ای ارتباط، زمینه سوم پناهگاه گروه گریزان از جادوی ارتباط نگارش یافته و محصول تحقیق 30 ماهه ای است که با حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری انجام شده است.

یافته های این پژوهش که نظریه جدیدی را در ارتباطات بیان می کند برای اولین بار توسط نشر چاپار و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در زمستان 87 به صورت کتاب 165 صفحه ای انتشار یافته است.

فرهنگسرای رسانه با مشارکت نشر چاپار و پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزارکننده این جلسه رونمایی هستند.