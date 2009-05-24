گسترش ارائه خدمات دوسویه الکترونیکی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر جلالی ظهر یکشنبه در دومین کنفرانس شهر الکترونیکی گفت: خدمات دو سویه خدماتی است که کار بر از منزل و محل کار خود بدون مراجعه فیزیکی بتواند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.

وی مهمترین اقدام این کنفرانس در زمینه توانمند سازی شهروندان در استفاده از شهر الکترونیکی را دو سویه کردن خدمات الکترونیکی دانست و اظهار داشت: این اقدام که می تواند آغاز حرکت به سوی شهر الکترونیکی و آماده سازی مردم برای استفاده از این خدمات بیشتر در آینده باشد با همکاری شهرداری و جهاد دانشگاهی کشور و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در حال پیگیری است.

دبیر علمی دومین کنفرانس شهر الکترونیکی، ارائه هزار و یک خدمت الکترونیکی را از دستاوردهای مهم کنفرانس شهر الکترونیکی ذکر کرد و گفت: شهر الکترونیکی پدیده ای است که در تجمیع سازی کاربردهای زیر ساختهای نرم افزاری، سخت افزای و توسعه نیروی انسانی مطابق استانداردهای جهانی در حال شکل گیری است و در ایران فعالیتهای زیادی جهت توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن به صورت جزیره ای و مستقل از طریق نهادهای دولتی و بخش خصوصی انجام شده است.

وی توسعه علمی و فرهنگی جامعه در شناخت بهتر مزایا و چالشها و هماهنگی بیشتر در توسعه کاربردهای این پدیده هزار سوم در بین دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی را از اهداف این کنفرانس نام برد و افزود: در این کنفراتس 850 مقاله ارائه شده است که از این تعداد 196 مقاله انتخاب و در نهایت 100 مقاله برای ارائه در این کنفرانس انتخاب شده است.