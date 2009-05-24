440 میلیون ریال اعتبار جهت خرید مینی بوس به زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسن ندرلو ظهر شنبه در مراسم نواختن زنگ مقاومت در مدرسه راهنمایی هاجر شهر زنجان افزود: همچنین از 9 دستگاه مینی بوس ویژه مدارس شبانه روزی در نواحی و مناطق استان،‌ مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی ادامه داد: تجلیل از رزمندگان فرهنگی که در عملیات بیت المقدس شرکت داشتند و برگزاری مراسم کوهپیمایی و زیارت عاشورا در کنار مزار شهدای گمنام زنجان را از دیگر برنامه های این سازمان در هفته دفاع مقدس است.

ندرلو، افتتاح اتوماسیون اداری سازمان آموزش و پرورش استان جهت انجام کارهای اداری و آموزشی در اسرع وقت، نمازخانه دبیرستان علامه امینی شهرستان ماهنشان، دبیرستان امام خمینی (ره) شهر قیدار، مدرسه فاطمه الزهرا و هاجر زنجان، افتتاح سالن ورزشی مدرسه راهنمایی شهید مطهری گرماب را از جمله برنامه های گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان عنوان کرد.

ندرلو با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس گفت: دانش آموزان، جوانان و نوجوانان این کشور تمامی دستاوردهای خود در بخشهای مختلف علمی را مدیون خون شهیدانی هستند که ایستادند و جانانه مقاومت کردند تا امروز مردم ایران بر آزادی و سربلندی میهمن خویش مباهات کنند.

سرپرست سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اهمیت و حساسیت عملیات بیت المقدس که منجر به آزادی خرمشهر شد، افزود:‌ در این عملیات سنگین 155 نفر از رزمندگان استان زنجان به شهادت رسیدند.

ندرلو شمار شهدای فرهنگی این استان را 49 نفر و شمار دانش آموزان شهید را 410 نفر عنوان کرد و یادآور شد:‌ این شهدا اسطوره ایثار، مقاومت و پیروزی هستند که برای حفظ کیان ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.