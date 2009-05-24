بهره برداری لیبرمن از گزارش دروغ اشپیگل/ تداوم هراس صهیونیستها از مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آویگدور لیبرمن" پس از ادعای مجله اشپیگل درباره ارتباط حزب الله با ترور "رفیق حریری" نخست وزیر سابق لبنان، خواستار صدورقرار بازداشت بین المللی برای "سید حسن نصرالله" شد.

لیبرمن که امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران و در بیت المقدس سخن می گفت در ادامه افزود : گزارش مجله اشپیگل باید موجب افزایش نگرانیها در تمام جامعه بین الملل شود.

وزیر امور خارجه رژیم صهونیستی که خود به دلیل فساد مالی تحت بازجویی پلیس است در ادامه مدعی شد : او ( سید حسن نصرالله) باید با حکم قراربازداشت بین المللی مواجه شود و اگر چنین نشود او را باید با توسل به زور بازداشت کرد.

لیبرمن در حالی بواسطه یک گزارش دروغین خواستار بازداست نصرالله شده که حزب الله پیش از ظهر امروز گزارش این مجله آلمانی را رد کرده و انتشار آن را به منظور منحرف کردن اذهان جهانی از موضوع جاسوسی رژیم صهیونیستی از لبنان توصیف کرده بود.

مجله آلمانی اشپیگل در آستانه انتخابات پارلمانی لبنان، جنبش مقاومت حزب الله را متهم به مشارکت در ترور رفیق حریری کرد.

این نشریه آلمانی در شماره دیروز شنبه خود به نقل از منابع خبری مدعی شد که دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به ترور رفیق حریری تشکیل شده و شواهدی وجود دارد که مقاومت لبنان برنامه ریزی کرده بود تا این رویداد را اجرا کند.