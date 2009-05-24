سهمیه آرد در فصل کشاورزی پاسخگوی نیاز روستاها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امید نیک نژاد ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان اظهار داشت: در این فصل با ورود کارگران و شروع کار کشاورزی، افزایش سهمیه آرد در روستاها تحقق نیافت و این امر موجب شد تا برخی واحد های خبازی در روستاها به تعطیلی خود سرانه بزنند.

وی با بیان اینکه با واحد های متخلف برابر قانون برخورد می شود، تصریح کرد: برخورد با واحدهای فاقد مجوز از اقدامات کمیسیون تعزیرات آرد و نان شهرستان فریدونکنار به شمار می رود.

نیک نژاد بیان داشت : در 10 روز گذشته تقریبا تمامی 68 نانوایی شهرستان مورد بازرسی بازرسان کمیسیمون تعزیرات آرد و نان فریدونکنار گرفتند.

وی خاطر نشان کرد: میزان مصرف آرد واحدهای آزاد پز نامعین است و باید واحدهای آزاد پز شهرستان میزان مصرفی خود را در اسرع وقت اعلام کنند.

فرماندار و رئیس کمیسیون تعزیرات آرد و نان شهرستان فریدونکنار افزود : در بازرسیهای به عمل آمده وضعیت مطلوب بهداشتی و کیفیت در عرضه نان گزارش شده است و روند بازرسی ها تداوم پیدا خواهد کرد.

نیک نژاد برای چندمین بار واحد های بلا تصدی را مشکل اساسی دانست و افزود: تنها تعداد محدودی از صاحبان امتیاز متصدی نانوایی هستند و مردم آنها را برای پاسخگویی می شناسند .

وی خاطر نشان کرد: بنا به علت های مختلف خصوصا صدور پروانه به اشخاصی که شخصا در نانوایی حضور ندارند این مشکل دامن گیر شده است و بررسی و برخورد با متخلفان این مشکل را در دستور کار قرار داده ایم .

رئیس کمیسیون تعزیرات آرد و نان فریدونکنار گفت: در شش ماه اول سال با ورود گردشگران و توریست در تعطیلات نوروزی و تابستان و ورود به فصل کشاورزی مصرف آرد منطقه بخوصوص در روستاها رشد قابل توجهی پیدا می کند که سهمیه موجود جوابگوی نیاز مردم منطقه نیست و باید بالانس سهمیه در ماه های مختلف این کسری ها را جبران کرد.