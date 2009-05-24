برگزاری جشنواره های فرهنگی زندگی و سیرت امام(ره) در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد احمدی منش ظهر یکشنبه در نخستین نشست کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره) استان اظهار داشت: در این ایام مسابقه وصیت نامه امام (ره) با عنوان "خورشید جماران" پیش بینی شده و به مناسبت بیستمین سالگرد حضرت امام به 20 نفر از برگزیدگان این مسابقه جایزه اهدا می کند .

به گفته وی، مسابقه خبری "جماران" نیز یکی دیگر از برنامه های سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران است که برای نخستین بار در سطح مطبوعات ،خبرگزاری ها و صدا و سیما برگزار می شود .

احمدی منش همچنین اظهار داشت: مسابقه خاطره نویسی معنوی از اعزام کاروان های زیارتی به مرقد امام و دوران ارتحال حضرت امام از بخش های جنبی این مسابقه بوده که با همکاری کمیته رسانه ای ستاد ارتحال امام راحل برگزار می شود.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) گفت : این مسابقه در بخش های مصاحبه ،گزارش ،مقاله و عکس خبری برگزار می شود .

احمدی منش افزود: مطبوعات محلی ،خبرگزاری ها ،واحد خبر صدا و سیما و نمایندگیهای روزنامه های سراسری می توانند آثار مکتوب و چاپی خود تا 20 خرداد ماه امسال به دبیرخانه مسابقه یاد شده در روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی واقع در تبریز، خیابان امام خمینی، نرسیده به چهارراه آبرسان، خانه فرهنگ ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 3361179 تماس بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: در بخش خاطره نویسی نیز داوطلبان شرکت در مسابقه خبری جماران خاطره های مربوط به اعزام کاروان های زیارتی، کاروان های پیاده زیارتی به مناسبت رحلت حضرت امام (ره) به مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و خاطرات مربوط به روزهای ارتحال و عزاداری امام (ره) را به دبیرخانه ارسال کنند .

وی در ارتباط با دیگر شرایط شرکت در مسابقه خبری جماران گفت: تعداد آثار جهت ارسال به مسابقه در بخش های مختلف، آزاد بوده و باید اصل اثر مکتوب و مطبوعاتی ارائه شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر لزوم پاسداشت نام و یاد رهبر انقلاب گفت: امام خمینی (ره) ستاره همیشه فروزان آسمان معنویت، ولایت، فقاهت عرفان و تقوی ایران و جهان اسلام است.

احمدی منش تصریح کرد: امام راحل از خود انقلابی را به یادگار گذاشته است که بزرگترین مدافع مظلومان، خار چشم ظالمان و الگوی پیشرفت و توسعه علمی برای سایر کشورها در دنیا شده است.

وی خاطر نشان کرد : بر این اساس مردم و مسئولان همه در مقابل انقلاب اسلامی ایران مسوولند و باید با همدلی بیشتر امسال نیز همچون سالهای گذشته در هر چه باشکوهتر برگزار شدن بیستمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) تلاش کنند.

احمدی منش با تاکید مجدد بر هر چه باشکوهتر برگزار شدن آئین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) افزود: آئین های یاد شده باید در شان امام بوده و از برنامه های کلیشه ای پرهیز و با شیوه های ابتکاری و جدید برنامه ها برگزار شود.