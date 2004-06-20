ادامه موج انفجار و ترور در شهرهاي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر،" رائد محمد" افسرپليس عراقي درباره اين حادثه گفت: اين بمب دست ساز برسر راه يك اتوبوس حامل كارمندان بانكي درنزديكي پلي درمقابل بانك مركزي منفجرشد كه در نتيجه آن دوپليس وسه شهروند عراقي كشته شدند و مغازه هاي تجارتي وخودروهاي پارك شده خسارات ديدند.



بدوي خليل يكي ازشاهدان حاضر درصحنه گفت: ساعت 7 صبح امروز به وقت محلي صداي انفجارمهيبي دربغداد شنيده شد پس ازچند دقيقه همزمان با پروازهلي كوپترهاي ارتش آمريكا برفراز منطقه ، پليس عراق درمحل حادثه حاضر شد و تدابير شديد امنيتي به اجرا گذاشت.



خبرديگر اينكه، شيخ عز الدين البياتي يكي از شيوخ عشائر وعضو شوراي محلي تكريت امروزدرجنوب شهركركوك به ضرب گلوله افراد ناشناس كشته شد.



سرلشگرانورامين فرمانده نيروهاي دفاع شهري در كركوك اعلام داشت:افراد مسلح خودروحامل الشيخ البياتي را در شهر" الطوز" واقع در 75 كيلومتري جنوب بغداد مورد حمله قرار دادند.



وي ساعت حمله را 30/8 دقيقه صبح امروزاعلام كرد و گفت : دو تن ازهمراهان اين شيخ عشائر نيزبه شدت مجروح شدند.درشهر بعقعوبه درشمال عراق شرق بغداد شليك گلوله خمپاره به يكي از مناطق مسكوني موجب كشته شدن دو عراقي شد.



منابع پزشكي ونظامي عراقي هم گفتند: يك زن و مرد عراقي دراين حادثه كه درنزديكي مقراصلي پليس استان دياله صورت گرفت كشته شدند.