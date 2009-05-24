تسهیلات 27 میلیارد تومانی دولت به بافندگان فرش خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، علی صفرزاده ظهر یکشنبه در دومین جشنواره فرش دستباف خراسان رضوی در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور افزود: در حال حاضر 105 هزار نفر بافنده و 7 هزار نفر در ده رسته جانبی صنایع فرش در کارگاه‌های شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی، آستان قدس رضوی، کمیته امداد امام خمینی و شرکت سهامی فرش ایران در سطح استان مشغول به کار هستند.

وی با تقدیر از همکاری ادارات استان با سازمان بازرگانی گفت: انتظار بیشتری داشتیم منابع در اختیار بیشتری برای کارگاه‌های زود بازده فرش بافی قرار گیرد.

وی از پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی فرش‌بافی در مرکز آموزش بازرگانی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی به بافی برای روستاییان خراسان رضوی در کارگاه‌های کمیته امداد و تعاونی‌ها، ایجاد هنرستان فرش و رشته کار و دانش در آموزش و پرورش و طرح ایجاد بانک اطلاعات فرش به عنوان مهمترین اقدامات سازمان بازرگانی استان جهت اعتلای صنعت فرش و جایگاه فرش بافان نام برد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مصوبه سفر استانی دولت در خصوص ایجاد فرش، افزود: اکنون منتظر سازمان مسکن و شهرسازی استان برای دریافت زمین هستیم تا برنامه‌های خود را در آنجا متمرکز کنیم.

صفرزاده افزود: مذاکره برای تأمین زمین مورد نیاز احداث مجتمع‌های فرشبافی در شهرک‌های صنعتی استان ادامه دارد.

وی با اشاره به راه‌اندازی اولین اتحادیه صنفی صادر کنندگان فرش کشور در خراسان رضوی گفت: تولید 25 درصد فرش کشور و 20 درصد صادرات کشور متعلق به خراسان رضوی است.

وی با یادآوری اینکه 20 درصد بافندگان فرش و مجتمع‌های بافندگی استان در نیشابور قرار دارد، خاطر نشان کرد: یک نگاه علمی بر فرش نیشابور حاکم است و به همین خاطر سهم عمده‌ای در تولید فرش‌های تزئینی در ایران و صادرات آن دارد.