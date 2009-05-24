19 کانون فرهنگی اجتماعی در حوزه زنان در استان مرکزی فعال است

اشرف جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در سال جاری نیز طرح‌ های عمرانی ساخت کانون‌های فرهنگی و اجتماعی زنان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه های کانون ‌های فرهنگی اجتماعی زنان در سال جاری اظهار داشت: آموزش زوج‌ های جوان در سه مقطع در آستانه ازدواج، در حین ازدواج و پنج سال اول زندگی، آموزش مهارت های پیش از ازدواج و آموزش مهارت‌های زندگی با هدف استحکام خانواده ‌ها از برنامه های در سال جاری است.

جواهری با اشاره به اینکه زنان نقش موثری در پیشرفت و آبادانی کشور دارند و حضور آنها در عرصه ‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی باعث رشد کشور می ‌شود خاطر نشان کرد: به همین منظور 24 دوره آموزشی مهارت‌ های زندگی برای زنان استان در سال جاری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این دوره‌ ها با محوریت تعمیق باورها، تحکیم خانواده، توانمندسازی زنان، سلامت اجتماعی و شعار اصلاح الگوی مصرف با همکاری دستگاه‌ ها برگزار می‌ شود.

جواهری در ادامه از اجرای طرح مطهره در استان خبر داد و گفت: در این طرح بالغ بر 90 نفر از زنانی که با کتب و اندیشه‌ های شهید مهطری آشنایی دارند در کانون ‌های فرهنگی زنان به ارائه دیدگاه‌‌ ها و اندیشه‌ های استاد مطهری می ‌پردازند.

وی بررسی آماری آسیب‌های استان در زمینه بانوان و خانواده و مهار مخاطرات آن با نظرات کارشناسی دانشگاهیان، بررسی راه‌ های جذب اعتبار بر اساس کتاب قانون بودجه، پیگیری و تشکیل کمیته بانوان انتخابات دهمین دوره ریاست ‌جمهور، پیگیری برگزاری مراسم در مناسبت‌ های گوناگون توسط دستگاه‌ های استانی از جمله برنامه های این دفتر در سال جاری عنوان کرد.