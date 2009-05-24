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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۴۴

19 کانون فرهنگی اجتماعی در حوزه زنان در استان مرکزی فعال است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری استان مرکزی با اشاره به فعالیت 16 کانون فرهنگی در شهرهای مختلف استان مرکزی گفت: تا پایان سال دو کانون فرهنگی به این تعداد افزوده می‌شود که مجموع این کانون ها به 18 کانون می رسد.

اشرف جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در سال جاری نیز طرح‌ های عمرانی ساخت کانون‌های فرهنگی و اجتماعی زنان نیز در دستور کار قرار دارد. 

وی با اشاره به برنامه های کانون ‌های فرهنگی اجتماعی زنان در سال جاری اظهار داشت: آموزش زوج‌ های جوان در سه مقطع در آستانه ازدواج، در حین ازدواج و پنج سال اول زندگی، آموزش مهارت های پیش از ازدواج و آموزش مهارت‌های زندگی با هدف استحکام خانواده ‌ها از برنامه های در سال جاری است.

جواهری با اشاره به اینکه زنان نقش موثری در پیشرفت و آبادانی کشور دارند و حضور آنها در عرصه ‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی باعث رشد کشور می ‌شود خاطر نشان کرد: به همین منظور 24 دوره آموزشی مهارت‌ های زندگی برای زنان استان در سال جاری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این دوره‌ ها با محوریت تعمیق باورها، تحکیم خانواده، توانمندسازی زنان، سلامت اجتماعی و شعار اصلاح الگوی مصرف با همکاری دستگاه‌ ها برگزار می‌ شود.

جواهری در ادامه از اجرای طرح مطهره در استان خبر داد و گفت: در این طرح بالغ بر 90 نفر از زنانی که با کتب و اندیشه‌ های شهید مهطری آشنایی دارند در کانون ‌های فرهنگی زنان به ارائه دیدگاه‌‌ ها و اندیشه‌ های استاد مطهری می ‌پردازند.

وی بررسی آماری آسیب‌های استان در زمینه بانوان و خانواده و مهار مخاطرات آن با نظرات کارشناسی دانشگاهیان، بررسی راه‌ های جذب اعتبار بر اساس کتاب قانون بودجه، پیگیری و تشکیل کمیته بانوان انتخابات دهمین دوره ریاست ‌جمهور، پیگیری برگزاری مراسم در مناسبت‌ های گوناگون توسط دستگاه‌ های استانی از جمله برنامه های این دفتر در سال جاری عنوان کرد.

کد مطلب 884698

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