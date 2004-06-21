جانبازان در زمينه درمان و معيشت مشكلات جدي دارند

يوسف مجتهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اينكه يكسال خدمات خوب و مطلوب بهدشت و درماني به جانبازان ارايه دهيم و سال بعد محدوديت هايي را در اين زمينه براي جانباز ايجاد كنيم كار درستي نيست و تبعات رواني و جسمي زيادي را براي جانباز يا خانواده اش به همراه خواهد داشت.

وي درمان را پايه و اساس نياز جانبازان عنوان و تصريح كرد: در حال حاضر جانبازان در خصوص دفترچه هاي بيمه و تمديد آنها، هزينه هاي درماني و داروهاي مورد نياز با مشكل مواجه هستند.

معاون تعاون سازمان امور جانبازان در ادامه خواستار توجه بيشتر مجموعه حكومت و دولت به مسايل جانبازان شد و گفت: جانباز نبايد علاوه بر تحمل دردها و مشكلات ناشي از جانبازي بدنبال درمان درد هاي ديگري هم باشد.

وي نيازهاي معيشتي را از ديگر مشكلات اساسي جانبازان برشمرد و خاطرنشان كرد: در دوران دفاع مقدس به دليل مسايل مربوط به جنگ انتظار چنداني از مسئولان امربراي تامين نيازهاي جانبازان نمي رفت ولي در حال حاضر مي بايست توجه بيشتري به نيازهاي معيشتي اين افراد در زمينه حقوق ، دريافتي ها ، مسكن ، حق پرستاري و.. مي شد ولي تاكنون اقدام جدي در اين زمينه صورت نگرفت.

مجتهد همچنين با اشاره به اينكه كشورها در رسيدگي به امور ايثارگران به چهار مقوله اساسي آموزش، مسكن ، معيشت و درمان توجه ويژه اي مي كنند، تصريح كرد: اگر به آموزش دانشگاهي و عمومي جانباز و خانواده اش توجه لازم شود اين امر تضمين موفقي براي آنها خواهد بود.

به گفته وي در كشور الجزاير- كه 42 سال قبل انقلابش بوقوع پيوست - نه تنها جانباز وفرزندان تمام مجاهدين بدون كنكور وارد دانشگاه مي شوند بلكه هزينه تحصيلي و تغذيه شان نيز به مانند سال هاي ابتدايي پرداخت مي شود.

معاون تعاون سازمان امور جانبازان در ادامه با اشاره به نامشخص بودن وضعيت پرداخت شهريه تحصيلي فرزندان جانبازان، گفت: علي رغم وجود مصوبه هاي قانوني با توجه به مثبت نبودن نگاه مجريان به اين مسئله، شاهد اخذ شهريه هاي تحصيلي از فرزند جانباز هستيم.

وي پرداخت هزينه هاي تحصيلي ، خريد كتاب و شهريه ها را براي جانبازان سنگين دانست و اظهار داشت: اگر فرزندان جانبازان تحصيل كنند به طور قطع در آينده پشتيبان و حامي خوبي براي خانواده خواهند بود.