اوباما رئیس جدید ناسا را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، چارلز بولدن به عنوان رئیس جدید سازمان ناسا برای بازگردان این سازمان به دوران درخشش دهه 1960 راهی بسیار پیچیده و مشکل را در پیش رو خواهد داشت.

باراک اوباما با معرفی بولدن به عنوان رئیس جدید ناسا در مراسم معرفی به مشکلاتی که وی در طول دوران خدمتش با آنها مواجه خواهد شد اشاره کرد. این در حالی است که مقام چارلز بولدن تنها توسط کاخ سفید اعلام شده است و این سمت باید توسط مجلس سنای آمریکا نیز تایید شود.

اوباما همچنین لوری گارور را نیز به عنوان معاون و شماره 2 سازمان ناسا انتخاب و معرفی کرد. بولدن 62 ساله که با درجه ژنرالی در نیروی دریایی بازنشسته شده است اولین آفریقایی- آمریکایی و دومین فضانوردی خواهد بود که به مقام ریاست ناسا دست خواهد یافت.

بر اساس گزارش واشنگتن تایمز، بولدن پس از تصدی سمت باید در برنامه های آتی ناسا بازگشت به ماه، بازنشستگی شاتلهای فضایی و تولید شاتلهای جدید این سازمان را رهبری و هدایت کند.