سفیر فرانسه خواستار برگزاری نمایشگاههای آستان قدس در این کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، برناد بولینی ظهر یکشنبه در بازدید از موزه قرآن و کتابخانه مرکزی آستانقدس رضوی با اشاره به وجود دهها هزار نسخه خطی در کتابخانه مرکزی آستانقدس رضوی افزود: قطعا در حال حاضر ارتباطاتی بین کتابخانه و موزه آستانقدس رضوی با مراکز فرهنگی دنیا و از جمله کشور فرانسه وجود دارد اما برای توسعه تعاملات می توان راهکارهایی همچون برگزاری نمایشگاه نسخ خطی این کتابخانه در فرانسه، برقراری شبکه اطلاع رسانی اینترنتی مشترک و یا برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی را پیشنهاد کرد.

وی معماری اسلامی حرم مطهر رضوی را شگفت انگیز و بسیار غنی دانست و تصریح کرد: این که بعد از قرن ها بناهای این مکان دستخوش تغییر نشده و در واقع معماری تاریخی آن حفظ شده بسیار مهم است.

وی افزود: همچنین ساخت بناهای جدید که با هماهنگی و همسانی کامل بناهای تاریخی صورت گرفته، حرم مطهر را به یکی از مکان های زیبا، دیدنی و مهم در دنیا تبدیل کرده است.

سفیر فرانسه با اشاره به پیشینه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی در رابطه با هدف خود از سفر به مشهد مقدس گفت: برای آن که شناخت بهتری پیدا کنم به مشهد سفر کردم.

وی افزود: پیش از این از طریق مطالعه آثار ترجمه شده با فرهنگ و تمدن ایرانی آشنایی نسبی داشتم، با این وجود بازدید از اشیا و نفایس موزه و نسخ خطی و چاپی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شناخت بیشتری به من داد.