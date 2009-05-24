پیام انقلاب باید از مرزهای آذربایجان غربی به کشورهای همسایه صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، پرویز داوودی ظهر یکشنبه در جمع مردم شهرستان سلماس در محل مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان اظهار داشت: آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با سه کشور حساس و خارجی و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی ایران به اروپا نقش مهمی در مناسبات مختلف کشور دارد و باید متناسب با ظرفیت های این استان برنامه ریزی صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به سالروز فتح خرمشهر بیان داشت: سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، روزی است که ثابت کرد هیچ قدرتی نمی تواند در برابر ایران استقامت بکند.
داوودی به تشریح اقدامات دولت نهم در سه سال اخیر پرداخت و اظهار داشت: در طول فعالیت دولت نهم یکصد هزار طرح عمرانی تولیدی، صنعتی و خدماتی آغاز کرده ایم و در حال حاضر آماده افتتاح هستند.
وی با اشاره به اتمام 52 هزار طرح در سال 87 گفت: 43 هزار طرح در برنامه توسعه چهارم اجرا شد که بسیار بیشتر از برنامه سوم توسعه بود و این ناشی از تلاش شبانه روزی کلیه دولتمردان است.
غلامحسین عماری، فرماندار سلماس نیز در این جلسه با تشریح موقعیت و پتانسیل های اقتصادی و تجاری سلماس خواستار توجه وِیژه به زیرساختهای این شهرستان شد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین در سفر خود به سلماس از روند اجرای ساخت سد در این شهرستان بازدید کرد.
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