فعالان تشکلهای دانشجویی به سفر حج عمره اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول عمره معاونت سیاسی نهاد نمایندگی با بیان این خبر افزود: به منظور قدردانی از فعالیتهای مسئولان تشکلهای دانشجویی و ایجاد فضای وفاق و همدلی بین آنان 150 نفر از فعالان تشکلها بیستم تیر ماه به حج عمره اعزام خواهند شد.

روح الله سمیع افزود: اعضای این کاروان 150 نفری را دبیران و شوراهای مرکزی تشکلهای دانشجویی از جمله سازمان بسیج دانشجویی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه ‌های اول، دوم و سوم دانشگاه آزاد اسلامی، اتحادیه بین المللی دانشگاههای مسلمان، مرکز مطالعات و بررسیهای استرانژیک جنبش دانشجویان مسلمان و همچنین برگزید‌گان اردوی سیاسی معاونت سیاسی که سال گذشته در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور برگزار شد شامل می شود.