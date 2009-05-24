  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۰

فعالان تشکلهای دانشجویی به سفر حج عمره اعزام می شوند

فعالان تشکلهای دانشجویی به سفر حج عمره اعزام می شوند

دبیران و فعالان تشکلهای مختلف دانشجویی کشور از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول عمره معاونت سیاسی نهاد نمایندگی با بیان این خبر افزود: به منظور قدردانی از فعالیتهای مسئولان تشکلهای دانشجویی و ایجاد فضای وفاق و همدلی بین آنان 150 نفر از فعالان تشکلها بیستم تیر ماه به حج عمره اعزام خواهند شد.

روح الله سمیع افزود: اعضای این کاروان 150 نفری را دبیران و شوراهای مرکزی تشکلهای دانشجویی از جمله سازمان بسیج دانشجویی، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه ‌های اول، دوم و سوم دانشگاه آزاد اسلامی، اتحادیه بین المللی دانشگاههای مسلمان، مرکز مطالعات و بررسیهای استرانژیک جنبش دانشجویان مسلمان و همچنین برگزید‌گان اردوی سیاسی معاونت سیاسی که سال گذشته در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور برگزار شد شامل می شود. 

کد مطلب 884735

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها