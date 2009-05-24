تکیه بر ارزشهای فرهنگی و تمدنی لازمه حل مشکلات منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در نشست سه جانبه سران کشورهای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان که ظهر یکشنبه در مجموعه سعد آباد برگزار شد، اظهار داشت: امروز دور هم جمع شده ایم تا با همفکری راههای همکاریها را مورد بررسی قرار دهیم.

وی افزود: نشست بین برادران و همسایگان همواره مهم و سازنده است، به خصوص در شرایط امروز نشست برادران در منطقه ای که تحت فشارها و تحریکات سنگین از نقاط دور و نزدیک قرار دارد، قطعا مهم است.

احمدی نژاد ادامه داد: اطمینان دارم این رویکرد جدید موجب تقویت وحدت، امنیت و همکاریها در منطقه ما خواهد شد چرا که ما سه کشوری هستیم که دارای تاریخ و تمدن مشترکی می باشیم .

رئیس جمهور همچنین گفت : صدها سال است که ملتهای ایران، پاکستان و افغانستان یک رابطه برادرانه و سازنده با یکدیگر دارند و در این زندگی مشترک همواره شاهد جوشش علم، فرهنگ، تمدن و عشق و محبت بوده ایم.

وی تاکید کرد : امروز هم حل مشکلات منطقه نیازمند برگشتن به همان رابطه دوستانه با تکیه بر ارزشهای فرهنگی و تمدنی مشترک است.

احمدی نژاد با بیان اینکه ما تاریخ، آینده، دوستان و دشمنان مشترکی داریم گفت: به طور طبیعی باید راه مشترکی را برای آینده طراحی و برنامه ریزی کنیم گرچه امروز هم روابط سه کشور با یکدیگر خوب است اما با مشکلات سنگینی در منطقه مواجه هستیم و برخی مشکلات مانند تعلیم وتربیت، عمران، پیشرفت و آبادانی از گذشته برای ما مانده است.

رئیس جمهور ادامه داد: البته برخی دیگر از مشکلات بر ما تحمیل شده است مانند نظامی گری، دخالت ها، حضور و طراحی های دیگرانی که با فرهنگ و منافع ملتهای ما هیچ گونه تناسبی ندارند و تنها به دنبال منافع خود هستند.

وی تصریح کرد: اکنون قاچاق انسان و مواد مخدر سه ملت را تحت تاثیر قرار داده است و اگر امروز چاره ای در این خصوص اندیشیده نشود نسلهای آینده ما را نخواهند بخشید.

احمدی نژاد در ادامه خاطر نشان کرد : حضور نیروهای خارجی در منطقه ما اگر چه باعنوان برقراری امنیت بوده اما این نیروها تا به امروز نتوانسته اند به برقراری امنیت پایدار و رشد سیاسی و اقتصادی کمک کنند.

رئیس جمهور ادامه داد : من مطمئن هستم که برادرانم ؛ رئیسان جمهور دو کشور افغانستان و پاکستان؛ با سابقه فرهنگ و تمدن مشترک با من موافقند که هدفگذاری و همکاری سه جانبه باید تلاش در راه ارتقای زندگی مردم، توسعه امنیت، ثبات منطقه و پشتیبانی از فرهنگ و ارزشهای منطقه باشد.

وی همچنین گفت: باید تلاش کنیم تا امنیت پایدار و رشد پایدار اقتصادی برای سه ملت به وجود آید چرا که این رویکرد امید و نشاط را در ملتهای ما چند برابر خواهد کرد و موجب همبستگی ملتهای ما خواهد بود.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: امنیت و پیشرفت امروز لازم و ملزوم یکدیگرند و باید هر دو وجود داشته باشند.

رئیس جمهور افزود: بنده مطمئن هستم که همراهی ما با یکدیگر می تواند در وهله اول به یک شناخت مشترک از مشکلات منطقه و پس از آن به یافتن راه حل های مشترک برای مسائل منطقه بیانجامد ، چرا که ما از طریق این همکاریها می توانیم توانمندیهای خود را تجمیع کنیم و یار و یاور یکدیگر باشیم.

وی ادامه داد : ما از تلاشهایی که دوستان برای پیشرفت انجام می دهند صمیمانه تشکر می کنیم.

احمدی نژاد همکاریهای دو جانبه بین سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان را خوب و سازنده دانست و گفت : یک همکاری سه جانبه می تواند به شکوفایی توانمندیهای ما در جهان بیانجامد و اقتدار ما به رفع مشکلات کمک خواهد کرد وعلاوه بر آن می تواند به بسیاری از سئوالات و نگرانیهای جهانی پاسخ روشن و تعیین کننده ای بدهد.

رئیس جمهور همچنین تاکید کرد: ما می توانیم نقش سازنده ای ایفا کنیم چرا که در طول تاریخ ملتهای ما منادی صلح و آزادی برای منطقه بوده اند و امروز این چهره تا حدی در سایه ابهام قرار گرفته است ، باید این چهره را بازسازی کنیم و به دوستی در منطقه کمک کنیم.

وی اضافه کرد: ما می دانیم که اقدامات و تصمیمات ما در آینده برای منطقه ما و کل منطقه غرب آسیا مهم خواهد بود وهمکاریهای ما بر مناسبات بین المللی بسیار مهم و تعیین کننده، تاثیر گذار خواهد بود.

احمدی نژاد تصریح کرد: ما با کمک یکدیگر می توانیم فصل جدیدی از شکوفایی و پیشرفت را برای مردم خود و منطقه رقم بزنیم و بنده از حسن نیت و نگاه مثبت و سازنده برادرانم تشکر می کنم و تا آنجا که اطلاع دارم آقایان زرداری و کرزای خواهان روابط برادرانه و سازنده هستند و با اشتیاق و عزم راسخ در این اجلاس شرکت کرده اند.

رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد با برگزاری این اجلاس گام مهمی در جهت اهداف مثبت و مردمی و مفید برداشته شود .

وی گفت : حرکات و تصمیم گیریهای ما موجب سربلندی ملت ما در سطح دنیا و منطقه خواهد شد.

وی در پایان این نشست سه جانبه تصریح کرد: رئیس جمهور پاکستان پیشنهادی را مبنی بر برگزاری اجلاس بعدی در پاکستان داده است که اگر رئیس جمهور افغانستان هم با آن موافق باشد اجلاس بعدی را در پاکستان برگزار کنیم.

رئیس جمهور همچنین گفت: ما خود را برای هر کمکی به برادرانمان در افغانستان و پاکستان مسئول می دانیم و ان شاء الله این شرایط سخت به شرایط آسان تبدیل شود.

بنا بر این گزارش حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان نیز با برگزاری این نشست سه جانبه در پاکستان موافقت کرد و مقرر گردید تاریخ برگزاری این اجلاس توسط وزرای سه کشور تعیین شود و سندهای لازم تهیه گردد.

مقرر شد بیانیه مشترکی که منوچهر متکی وزیر امور خارجه به بخش هایی از آن اشاره کرد نیز صادر شود.