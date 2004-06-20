سردار صفوي: ورزش در خانواده هاي بايد به يك فرهنگ عمومي تبديل شود

به گزارش خبرنگار "مهر" وي با توجه به لزوم گسترش ورزش در خانواده ها افزود: اگر خانمي در خانواده ورزشكار باشد روحيه ورزش كردن را به شوهر و فرزندانش انتقال مي دهد و شادابي و نشاط يك خانم در خانواده ، شادابي ساير اعضاي خانواده را بدنبال خواهد داشت و تاثير مهم آن ترويج سلامتي، نشاط و روحيه شاداب در خانواده و اجتماع خواهد بود.

دكتر صفوي با بيان اينكه ورزش و تحرك در خانواده ها و اجتماع بايد به گونه اي به يك فرهنگ عمومي تبديل شود كه نتيجه آن تحول در سلامتي جسمي و روحي عموم مردم باشد، گفت: سپاه و بسيج با برگزاري صعودهاي مختلف به قلل مرتفع كشور كه از دو سال پيش با صعود به قله دماوند و سبلان آغاز شد و در طول سال جاري نيز در سطح استانهاي مختلف برگزار خواهد شد، بدنبال ورزش در خانواده ها و نهادينه كردن آن در سپاه و ارتش بيست ميليوني مي باشند. لذا انتظار مي رود سازمانهاي ذيربط نيز در زمينه فرهنگ سازي ورزش خانواده ها اقدام نمايند.

سردار صفوي در پايان خاطر نشان كرد: صعود 10 هزار نفري خواهران به ارتفاعات شمال تهران و صعود جمعي از آنان به قله توچال يك حركت بديع و يك ابتكار بسيار خوب و كار بسيار مهم و عظيمي است كه تا به حال در اين حجم توسط خواهران سابقه نداشته است. لذا اميد است رسانه هاي جمعي از اين فرصت استفاده كرده و با تبليغ مناسب آن در گسترش فرهنگ ورزش خانواده ها گام موثري بردارند.