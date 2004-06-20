سردار صفوي: ورزش در خانواده هاي بايد به يك فرهنگ عمومي تبديل شود

به گزارش خبرنگار "مهر" وي با توجه به لزوم گسترش ورزش در خانواده ها افزود: اگر خانمي در خانواده ورزشكار باشد روحيه ورزش كردن را به شوهر و فرزندانش انتقال مي دهد و شادابي و نشاط يك خانم در خانواده ، شادابي ساير اعضاي خانواده را بدنبال خواهد داشت و تاثير مهم آن ترويج سلامتي، نشاط و روحيه شاداب در خانواده و اجتماع خواهد بود.
دكتر صفوي با بيان اينكه ورزش و تحرك در خانواده ها و اجتماع بايد به گونه اي به يك فرهنگ عمومي تبديل شود كه نتيجه آن تحول در سلامتي جسمي و روحي عموم مردم باشد، گفت: سپاه و بسيج با برگزاري صعودهاي مختلف به قلل مرتفع كشور كه از دو سال پيش با صعود به قله دماوند و سبلان آغاز شد و در طول سال جاري نيز در سطح استانهاي مختلف برگزار خواهد شد، بدنبال ورزش در خانواده ها و نهادينه كردن آن در سپاه و ارتش بيست ميليوني مي باشند. لذا انتظار مي رود سازمانهاي ذيربط نيز در زمينه فرهنگ سازي ورزش خانواده ها اقدام نمايند.
سردار صفوي در پايان خاطر نشان كرد: صعود 10 هزار نفري خواهران به ارتفاعات شمال تهران و صعود جمعي از آنان به قله توچال يك حركت بديع و يك ابتكار بسيار خوب و كار بسيار مهم و عظيمي است كه تا به حال در اين حجم توسط خواهران سابقه نداشته است. لذا اميد است رسانه هاي جمعي از اين فرصت استفاده كرده و با تبليغ مناسب آن در گسترش فرهنگ ورزش خانواده ها گام موثري بردارند.
سردار سرلشكر دكتر سيد يحيي صفوي فرمانده كل سپاه كه در جمع مسوولين كميته هاي مختلف صعود 10 هزار نفري خواهران به ارتفاعات شمال تهران سخن مي گفت با بيان اينكه بسياري از دردها و ناهنجاريهاي روحي، رواني ، فرهنگي و اجتماعي كشور با ورزش درمان پذير است ، افزود: ورزش كوهنوردي و كوهپيمايي يك ورزش سالم، نشاط آور ، كم هزينه و متناسب براي سنين مختلف از نوجوانان تا افراد سالمند و مسن است.
به گزارش خبرنگار "مهر" وي با توجه به لزوم گسترش ورزش در خانواده ها افزود: اگر خانمي در خانواده ورزشكار باشد روحيه ورزش كردن را به شوهر و فرزندانش انتقال مي دهد و شادابي و نشاط يك خانم در خانواده ، شادابي ساير اعضاي خانواده را بدنبال خواهد داشت و تاثير مهم آن ترويج سلامتي، نشاط و روحيه شاداب در خانواده و اجتماع خواهد بود.
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