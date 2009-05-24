به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 18:30 روز سه شنبه 5 تیرماه در ورزشگاه آزادی به دیدار تیم ملی اندونزی می رود.

تغییر زمان این دیدار به دلیل برگزاری تمرین تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان در ورزشگاه آزادی در روز سه شنبه هفته جاری بود. از آنجائیکه تیم فوتبال بنیادکار باید یک روز پیش از دیدار برابر پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تمرین کند، تیم ملی فوتبال کشورمان یک ساعت زودتر از زمان اعلام شده قبلی به دیدار اندونزی می رود تا این تیم ازبک مطابق قوانین AFC در زمین چمن ورزشگاه آزادی تمرین کند.

دیدار تیم فوتبال امید کشورمان و تیم اندونزی نیز روز پنجشنبه هفته جاری از ساعت 17:30 در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد. این دیدار قرار بود در ورزشگاه آزادی برگزار شود.