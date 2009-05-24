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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۸:۳۱

برخی افراد به دنبال حضور کمرنگ مردم در انتخابات هستند

برخی افراد به دنبال حضور کمرنگ مردم در انتخابات هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت و بازرسی انتخابات در کرمان با تاکید بر برگزاری سالم انتخابات گفت: برخی افراد که سلامت انتخابات را زیر سوال می برند در صدد حضور کمرنگ مردم در پای صندوق های رای هستند.

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از بداخلاقی های دوران انتخابات زیر سئوال بردن سلامت انتخابات است که در نهایت موجب بی اعتمادی مردم می شود.

وی تصریح کرد: هدف کسانی که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برند ضربه به نظام و کمرنگ کردن حضور مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جهوری است درحالیکه این امر واقعیت ندارد و تنها یک جوسازی از سوی دشمنان نظام می باشد.

وی عنوان کرد: داوری و قضاوت پیش از انجام عمل صحیح نیست و نشان دهنده این است که این افراد دنبال اهداف خاصی می باشند.

رئیس هیئت نظارت و بازرسی انتخابات در کرمان اضافه کرد: نگاهی به انتخابات گذشته نشان می دهد همیشه نظارت بر برگزاری انتخابات دقیق بوده و هر حوزه ای نیز که تخلفاتی داشته توسط شورای نگهبان ابطال شده است.

حجت الاسلام عرب پور افزود: نوع منتخبین در انتخابات دوره های مختلف، خود دلیل مهمی بر سلامت انتخابات است زیراکه در بسیاری موارد دیدگاه سیاسی مجریان انتخابات با منتخبین متفاوت بوده است.

وی افزود: تاکنون حضور 8 هزار نفر در پای صندوق های رای به عنوان ناظر در استان کرمان مشخص شده است و درصورت لزوم این تعداد افزایش خواهد یافت.

حجت الاسلام عرب پور خواستار رعایت قوانین تبلیغاتی شد و گفت: کانیدداها و طرفداران آنها باید درچارچوب قانون حرکت کنند و از تخریب دیگر کاندیدها خوداری و تنها به بیان دیدگاههای خود بپردازند.

کد مطلب 884745

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