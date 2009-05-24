برخی افراد به دنبال حضور کمرنگ مردم در انتخابات هستند

حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از بداخلاقی های دوران انتخابات زیر سئوال بردن سلامت انتخابات است که در نهایت موجب بی اعتمادی مردم می شود.

وی تصریح کرد: هدف کسانی که سلامت انتخابات را زیر سئوال می برند ضربه به نظام و کمرنگ کردن حضور مردم در دهمین دوره انتخابات ریاست جهوری است درحالیکه این امر واقعیت ندارد و تنها یک جوسازی از سوی دشمنان نظام می باشد.

وی عنوان کرد: داوری و قضاوت پیش از انجام عمل صحیح نیست و نشان دهنده این است که این افراد دنبال اهداف خاصی می باشند.

رئیس هیئت نظارت و بازرسی انتخابات در کرمان اضافه کرد: نگاهی به انتخابات گذشته نشان می دهد همیشه نظارت بر برگزاری انتخابات دقیق بوده و هر حوزه ای نیز که تخلفاتی داشته توسط شورای نگهبان ابطال شده است.

حجت الاسلام عرب پور افزود: نوع منتخبین در انتخابات دوره های مختلف، خود دلیل مهمی بر سلامت انتخابات است زیراکه در بسیاری موارد دیدگاه سیاسی مجریان انتخابات با منتخبین متفاوت بوده است.

وی افزود: تاکنون حضور 8 هزار نفر در پای صندوق های رای به عنوان ناظر در استان کرمان مشخص شده است و درصورت لزوم این تعداد افزایش خواهد یافت.

حجت الاسلام عرب پور خواستار رعایت قوانین تبلیغاتی شد و گفت: کانیدداها و طرفداران آنها باید درچارچوب قانون حرکت کنند و از تخریب دیگر کاندیدها خوداری و تنها به بیان دیدگاههای خود بپردازند.

