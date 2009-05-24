استان سمنان در حال تبدیل شدن به مقصد گردشگری توریستهاست

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید عباس دانایی ظهر یکشنبه در همایش ملی گردشگری توسعه پایدار و اشتغالزایی در سمنان گفت: سرمایه گذاری در بخش گردشگری در استان در چند سال اخیر دارای رشد 180 درصدی است.

وی افزود: سرمایه گذاری در این بخش سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل از آن 180 درصد رشد و در سال 86 در مقایسه با سال قبل از آن 105 درصد رشد داشته است.

دانایی با اشاره به رشد سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان سمنان گفت: در سالهای گذشته استان سمنان به عنوان مقصد گردشگری مطرح نبوده است که در حال حاضر سرمایه گذاران و گردشگران توجه خاصی به این استان دارند.

به گفته وی، متوسط میزان اشغال تخت ها در سال گذشته در این استان را 75 درصد بوده است که نسبت به سال قبل آن 10 درصد رشد دارد.

دانایی به افزایش 140 درصدی تعداد بازدیدکنندگان از بناهای تاریخی استان سمنان در سال 87 اشاره کرد و گفت: در ایام اوج مسافرت متوسط میزان اشغال تخت هادر استان به 95 درصد می رسد .

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با اشاره به برنامه 20 ساله کشور برای توسعه بخش گردشگری کشور و تحقق 20 میلیون گردشگر تا پایان برنامه چهارم گفت: این مهم با ایجاد زیرساختها و شرایط مطلوب برای جذب گردشگر در ایران فراهم می شود .

دانایی با اشاره به تصویب 23 منطقه نمونه گردشگری در سفر اول هیات دولت گفت: هفت منطقه نمونه گردشگری در سفر دوم برای توسعه گردشگری در این استان انتخاب شد.

وی تصریح کرد: هم اکنون بناهای تاریخی استان سمنان از سه منبع تغذیه می شود که مهمترین آن اعتبارات ملی است که سال گذشته 360 میلیارد تومان برای ساخت سرویس بهداشتی اعتبارات حاصل شد.

دانایی هدف از برگزاری این همایش را شناسایی قابلیت ها و توانمندی های گردشگری، توسعه انواع فعالیت های گردشگری و بررسی جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگری در استان سمنان عنوان کرد.

به گفته وی، هم اکنون استان سمنان به عنوان استان عبوری در بین مردم شناخته شده که این ذهنیت باید از بین رود و بتوان جاذبه های گردشگری این استان را به مردم معرفی کرد.