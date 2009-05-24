90 درصد حوادث خطرساز در کارگاههای کوچک اتفاق می افتد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مصطفی غفاری ظهر یکشنبه در همایش ایمنی و سلامت شغلی خراسان رضوی افزود: برای کاهش این خطرات باید سیستم خدمات سلامت شغلی که در کارخانجات بزرگ انجام می شود در کارگاه های کوچک نیز اعمال شود.

رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفت: باید برای داشتن توسعه پایدار نگاهی سلامت محور داشته باشیم تا این توسعه پایدار منجر به رشد و توسعه ملی شود.

غفاری تصریح کرد: برای تامین سلامت نیروی کار نیازمند همکاری میان بخشی در بین دست اندرکاران این حوزه هستیم زیرا عدم پرداختن به این موضوع هزینه های زیادی را بر کارفرمایان تحمیل می کند.

وی افزود: سرمایه گذاری هوشمندانه و هدفمند در این حوزه هزینه محسوب نمی شود زیرا پرداختن به این امر موجب کاهش هزینه های تولید و در نتیجه بهره وری بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه در مجلس و دولت مشکلی در زمینه قانون نداریم گفت: در وزارتخانه برنامه ای تهیه شده است که در صورت اجرای آن دست اندرکاران این بخش می توانند با استفاده از قوانین موجود محیطهای کاری خوبی را داشته باشند.

راضیه علیرضایی دبیر همایش ایمنی و سلامت شغلی خراسان رضوی نیز در این همایش افزود: این همایش با هدف آشنایی کارآفرینان و صنعتگران با قوانین سلامت و ایمنی و اثر رعایت این قوانین در توسعه پایدار و بهره وری نیروی کار و کاهش هزینه های تولید و نیروی انسانی به مدت یک روز در مشهد برگزار شده است.

وی افزود: در این همایش از 12 واحد برتر استان که علاوه براستاندارهای ملی دارای استانداردهای بین المللی سلامت محیط شغلی می باشند تقدیر می شود.