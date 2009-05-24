این نویسند کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جدیدترین کاری که در دست نگارش دارم داستانی مربوط به یک مجموعه نامه است. نامه هایی که هر کدام به نوعی سرگردان شده اند و به دست این و آن می رسند. نام موقت کارم را "نامه ها را باد می‌برد" گذاشته ام.



وی با اشاره به اینکه این کار برای کودک و نوجوان است درباره نحوه شکل گیری ایده آن بیان کرد: این ایده به تازگی و پس از اینکه دوستی سرگذشت یک پستچی و نامه هایی را که جابه جا می کند برایم تعریف کرد در ذهنم ایجاد شد.



نویسنده کتاب "من و ماه و ستاره" ادامه داد: یک داستان دیگر به نام "گرگ" برای نوجوانان نیز دارم که نگارش آن به پایان رسیده و مشغول ویرایش نهایی آن هستم . البته هنوز ناشر آن را انتخاب نکرده ام. قصه این کتاب در زمستان و در یکی از روستاهای طالقان می گذرد.



یوسفی کارهای در دست چاپ خود را اینگونه معرفی کرد: رمان "افسانه آرش" و "اورامانی ها" را در انتشارات سروش در دست چاپ دارم که هر دو آنها برای گروه سنی نوجوان است. نام "اورامانی ها" ابتدا "برف می بارد" بود که آن را عوض کردم.همچنین رمان "اسب سفید" را نیز به به ‌نشر داده ام که برای آن چند تصویرسازی با سیاه قلم انجام می شود.



وی افزود: موسسه انیمیشن سازی صبا براساس رمان "افسانه آرش" یک سریال 52 قسمتی دردست تولید دارد و همچنین یک فیلم سینمایی در قالب انیمیشن به نام "رستم و برزویه" نیز دارند که قسمت اول آن ساخته شده و قسمت دوم در دست تولید است و فیلمنامه آنها را من نوشته ام.



یوسفی "ادبیات کهن، ادبیات نو" و "نیم وجبی" را آثار منتشر شده‌اش در نمایشگاه کتاب خواند و گفت: کتاب "ادبیات کهن، ادبیات نو" اثری تئوریک درباره چیستی ادبیات و مقوله‌هایی نظیر بازآفرینی و بازنویسی است و انتشارات پیک بهار آن را منتشر کرده است. "نیم وجبی" هم کاری برای کودکان به همت انتشارات تربیت است.



وی در مورد یکی دیگر از آثاری که به تازگی منتشر کرده گفت: "خانم چینی" داستان یک خانم چینی است که چیزهای زیادی درست می‌کند. این کتاب توسط نشر به‌نشر منتشر شده است.



این نویسنده که پیش از این داستان "ستاره کوچولو"اش در کتاب مجموعه آثار نویسندگان برتر جهان در ارمنستان به زبان ارمنی منتشر شده است از ترجمه کتاب دیگرش به نام "آجر لق" به زبان کره ای خبر داد و گفت: به تازگی کتاب "آجر لق" که شباویزآن را چاپ کرده در کره ترجمه و منتشر شده است.



وی افزود: شباویز پیش از این کتاب را به انگلیسی ترجمه کرده بود و در تعامل با ناشران کره ای آنها این کتاب را که داستانی برای نوجوانان است پسندیده اند.



این نویسنده در پایان درباره کتاب "ستاره کوچولو" گفت: این کتاب که برای کودکان است داستان یک ستاره تنهاست که در آسمان به دنبال راهی برای پر کردن تنهایی‌اش می گردد اما موفق نمی‌شود و به زمین می‌آید و با یک کودک دوست می‌شود.

