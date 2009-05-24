100 دستگاه خودرو به اوژانس های اجتماعی کشور واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی شاکری ظهر یکشنبه در بهزیستی استان ایلام اظهار داشت: با توجه به صنعتی شدن جامعه و بروز آسیبهای جدید، حذف یا کاهش آسیبهای اجتماعی با مشکل مواجه است.

وی بیان داشت: اوژانس اجتماعی یکی از مهمترین راهکارهای کنترل آسیبهای اجتماعی است که مهمترین هدف بهزیستی کنترل آسیبها است.

این مسئول با اشاره به اینکه اوژانس اجتماعی در مداخلات روانی فردی و خانوادگی و اجتماعی فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 100 دستگاه خودرو برای خدمات بهتر به مراکز اجتماعی کشور واگذار شده است.

شاکری عنوان کرد: در سال جاری نیز 100 دستگاه خودرو بین اوژانسهای اجتماعی کشور واگذار می شود.

این مسئول یادآور شد: این خودروها فقط بین اوژانسهای اجتماعی شهرستانها واگذار می شود.