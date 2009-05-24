اختصاص 50 هکتار زمین جهت ساماندهی حاشیه نشینی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان عصر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر مشهد در خصوص طرح برنامه ریزی در جهت کمکهای دولت به منظور بهبود کیفیت زندگی در حاشیه شهر مشهد افزود: در دوره دوم سفر ریاست جمهوری به شهر مشهد و بازدید رئیس جمهور از حاشیه شهر مشهد 50 هکتار زمین جهت مقاوم سازی بنا، تسهیلات بانکی و مبالغ کمک برای ساماندهی مردم حاشیه شهر تخصیص یافت.

وی افزود: جهت اجرایی کردن این طرح 5 میلیارد تومان به شهرداری تحویل گردید که در این طرح استانداری از شهرداری ضمن ارائه طرحهای مناسب، الزاماتی را در این خصوص تعیین کرده است.

پژمان در خصوص نامگذاری خیابانها براساس نان سرداران، مفاخر و مشاهیر گفت: ارائه این پیشنهاد از سوی شورای شهر بسیار ارزشمند است و انجام این کار نیاز به آیین نامه دارد تا سطح کار و معرفی افراد با سهولت انجام گیرد تا سازمانها صاحب نظر به اتفاق نظر مشترکی برسند.

وی افزود: شناسایی و معرفی این افراد می تواند گامی موثر در جهت هویت شهر، شناساندن به نسلهای آینده، ایجاد انسجام، همبستگی و الگو سازی برای آیندگان باشد.

همچنین در این نشست مقرر شد در مدت یک ماه آینده نسبت به تعیین و شناسایی یکی از میادین مهم شهر در جهت نامگذاری آیت الله محمد علی بهجت اقدام شود.

شهردار مشهد همچنین در این جلسه در خصوص طرح مدیریت اجرایی بافت موجود لشگر 77 گفت: اصل این طرح به خروج پادگان به خارج از شهر می پردازد که در این خصوص با مالک این زمین توافقاتی صورت گرفته که باید به بهره برداری زمین و نحوه اجرای این طرح و همکاری با سازمانهای مرتبط توجه داشت.

وی اجرایی کردن این طرح، بسترسازی تحول مدیریت استراتژیک است که با انجام آن شاهد مجموعه کاملی از مراکز اقامتی، بازرگانی و فناوری در سطح بین المللی خواهیم بود.

در این جلسه نیز به طرحهای استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد، جلوگیری از قطع بی رویه درختان هنگام ساخت و ساز، صورت مجوز فعالیت مراکز مشاوره ای و شغلی، مشارکت مالی شهروندان در بازسازی و نوسازی شبکه های فرسوده آب و فاضلاب پرداخته شد.