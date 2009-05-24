"پرونده کاریکاتور" باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد اول" پرونده کاریکاتور" شامل هشت فصل است که در فصل اول به واژه کاریکاتور، واژه کارتون، جایگاه کاریکاتور و کارتون و .... پرداخته شده است.

در فصل دوم، کلیات وعملکرد کاریکاتور، تاریخ تطبیقی میلادی وهجری و گاهشمار کاریکاتور، اشاره‌ای به نشریات طنز و فکاهی و ... در فصل سوم کاریکاتوردرانگلستان ( زمینه کاریکاتوردر انگلستان، کاریکاتوریستهای انگلستان و آکادمی سلطنتی هنرلندن، ویلیام هوگارت و جرج تانشند و ... ) معرفی و بررسی شده است.

فصل چهارم به کاریکاتور در فرانسه (انقلاب کبیر فرانسه، روی کارآمدن ناپلئون و پایان امپراتوری اول فرانسه، نشریه کوتوله زرد و مجله کاریکاتور و کاریکاتوریست‌های مدرن فرانسه و ... پرداخته است.



همچنین فصل پنجم درباره کاریکاتور در آلمان (شامل نشریات وکاریکاتوریستهای طنز آلمان، دانیل چودوویکی و یوهان هایندیش رامبرگ، نشریه کلادراداچ و کاریکاتوریستهایی با ملیتهای دیگر در نشریه سیمپلی سی سی موس و ...) است.

فصل ششم کتاب، دوره‌های تاریخی در روسیه، استپان فیلیپوویچ گالاکینوف، ایگوراسمرنوف و ... را بررسی کرده است.



فصل هفتم در مورد کاریکاتور در اروپای شرقی، کاریکاتوریست‌های مشهور بلغارستان و کاریکاتوریست‌های مشهور رومانی و ... است و در فصل هشتم به کاریکاتور در ایتالیا (شکل گرفتن ایتالیا به عنوان یک کشور واحد، هنرمندان کاریکاتویست ایتالیا و رائول وردینی، نشریه ال فیشتیو و ... ) اشاره شده است.



جلد نخست کتاب" پرونده کاریکاتور" توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری با همکاری انتشارت سوره مهر در شمارگان 2500 نسخه منتشرشده است.