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۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۳۱

"پرونده کاریکاتور" باز شد

جلد نخست کتاب "پرونده کاریکاتور" نوشته محمدرفیع ضیایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلد اول" پرونده کاریکاتور" شامل هشت فصل است که در فصل اول به واژه کاریکاتور، واژه کارتون، جایگاه کاریکاتور و کارتون و .... پرداخته شده است.

در فصل دوم، کلیات وعملکرد کاریکاتور، تاریخ تطبیقی میلادی وهجری و گاهشمار کاریکاتور، اشاره‌ای به نشریات طنز و فکاهی و ... در فصل سوم کاریکاتوردرانگلستان ( زمینه کاریکاتوردر انگلستان، کاریکاتوریستهای انگلستان و آکادمی سلطنتی هنرلندن، ویلیام هوگارت و جرج تانشند و ... ) معرفی و بررسی شده است.

فصل چهارم به کاریکاتور در فرانسه (انقلاب کبیر فرانسه، روی کارآمدن ناپلئون و پایان امپراتوری اول فرانسه، نشریه کوتوله زرد و مجله کاریکاتور و کاریکاتوریست‌های مدرن فرانسه و ... پرداخته است.

همچنین فصل پنجم  درباره کاریکاتور در آلمان (شامل نشریات وکاریکاتوریستهای طنز آلمان، دانیل چودوویکی و یوهان هایندیش رامبرگ، نشریه کلادراداچ و کاریکاتوریستهایی با ملیتهای دیگر در نشریه سیمپلی سی سی موس و ...)  است.

فصل ششم کتاب، دوره‌های تاریخی در روسیه، استپان فیلیپوویچ گالاکینوف، ایگوراسمرنوف و ... را بررسی کرده است.

فصل هفتم در مورد کاریکاتور در اروپای شرقی، کاریکاتوریست‌های مشهور بلغارستان و کاریکاتوریست‌های مشهور رومانی و ... است و در فصل هشتم به کاریکاتور در ایتالیا (شکل گرفتن ایتالیا به عنوان یک کشور واحد، هنرمندان کاریکاتویست ایتالیا و رائول وردینی، نشریه ال فیشتیو و ... ) اشاره شده است.   
  
 جلد نخست کتاب" پرونده کاریکاتور" توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری  با همکاری انتشارت سوره مهر در شمارگان 2500 نسخه منتشرشده است.

کد مطلب 884768

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