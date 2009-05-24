افغانستان در زدودن افراط گرایی آماده همکاری با ایران و پاکستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان ظهر یکشنبه در نشست سه جانبه سران کشورهای جمهوری اسلامی ایران ، افغانستان و پاکستان که در مجموعه سعد آباد برگزار شد اظهار داشت : این اولین نشست سه جانبه در سطح سران سه کشور است و خوشحالم که این نشست برگزار شد.

وی افزود: همکاری بین کشورهای ما که همسایه، هم دین ، هم فرهنگ و هم زبان هستیم از ضروریات اولیه زندگی آرام و امن سه کشور است.

کرزای ادامه داد: ای کاش نظیر چنین نشست هایی را سالها پیش برگزار می کردیم هر چند که اکنون هم خوب است.

رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت: از دو کشور ایران و پاکستان به خاطر مهمان نوازی مهاجران تشکر می کنم.



وی خاطرنشان کرد: افغانستان معتقد است که اگر ما سه کشور با هم همکاری لازم را در بعد ملی داشته باشیم هم منطقه ما امن و با رفاه و آرامش خواهد بود و هم به ترقی دست خواهیم یافت.

وی افزود: مردم افغانستان این حقیقت را قبول دارند که زندگی ما با یکدیگر است و ما از این منطقه هستیم و اینجا خانه ماست و این گونه نشست ها آینده فرزندان ما را رقم می زند و امنیت و اقتصاد و داد و ستد بدون تردید آرزوی مردم ماست .

کرزای همچنین گفت: وجود افراط گرایی ، جنگ و نفاق که قسمت بزرگی از مشکلات ما ناشی از ان است باید زدوده شود.



رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد: افغانستان 30 سال است که در آتش می سوزد، از زمان اشغال توسط شوروی سابق تا به امروز.

وی خاطرنشان کرد: ما در تمام امور برای آوردن امنیت همکاری اقتصادی و زدودن افراط گرایی در منطقه آماده همکاری هستیم.