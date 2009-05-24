اگر سپاه نبود تا کنون اثری از انقلاب باقی نمانده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله العظمی مظاهری در این دیدار طی سخنانی با تبریک سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر و با گرامیداشت یاد شهدا دفاع مقدس بویژه شهیدان فتح خرمشهر، نقش و جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صیانت از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستاوردهای بزرگ آن را ، بسیار برجسته و بی بدیل دانسته و خاطر نشان کرد: بدون شک اگر خدمات و تلاش های گسترده و گوناگون سپاه نبود، امروز از انقلاب شکوهمند اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ، اثری باقی نمانده بود.

حضرت آیت الله مظاهری با اشاره به افزایش و ارتقا بسیار گسترده توانمندیها و قدرت نظامی سپاه در طول 30 سال گذشته، عامل معنویت و اخلاص را خمیر مایه اصلی تاسیس و استمرار سپاه برشمرده و تاکید کرد: اگر چه امروز با همت بلند فرماندهان و یکایک نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، این نیروی مقتدر نه تنها در نظام جمهوری اسلامی بلکه در سطح بین المللی، از اقشار خاص و درخشندگی ویژه برخوردار شده است اما نباید فراموش کرد که عامل اصلی پیشرفت ها و اقتدار ملی و جهانی سپاه ، بیش از هر چیز به ارزشهای معنوی و اخلاص و ایمان حقیقی اعضا این نیرو وابسته است و از این جهت، باید افزایش مستمر معنویت و جهات اخلاقی در سپاه بیش از هر جای دیگری مورد توجه باشد .

وی از انتخابات در پیش رو به عنوان یکی از صحنه های حساس برای انقلاب و نظام اسلامی نام برده و افزود: حضور حداکثری و مشارکت گسترده مردم در این عرصه بسیار مهم ، ضامن اقتدار هر چه بیشتر جمهوری اسلامی و موجب یاس دشمنان اسلام و انقلاب خواهد بود و از این رو همه، باید برای تامین این هدف مهم که تقویت ارکان نظام اسلامی است فعالیت کنند.

در ابتدای این دیدار سردار سرلشگر پاسدار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سخنانی از افزایش توانمندی های نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه های سپاه برای مقابله با تهدیدات فرهنگی و نظامی ، گزارشی ارائه کرد.