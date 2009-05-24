ناگفته ای از فتح خرمشهر ؛ ماجرای بیسیم شهید باقری به صیاد شیرازی

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری، از شخصیت های بارز دهه نخست انقلاب اسلامی و رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن انجام گفتگویی مشروح با خبرنگار مهر و طرح مهم ترین نقطه نظراتش پیرامون مسائل انتخاباتی روز ، به بیان خاطره ای از جریان فتح خرمشهر نیز پرداخت.

وی در این باره گفت: من شب سوم خرداد را در محل قرارگاه عملیاتی بیت المقدس بودم و با سرداران شهید صیاد شیرازی، حسن باقری و تعداد دیگری از دوستان که امروز هم هستند و انشاالله خدا توفیق شان دهد، مشغول گفتگو درباره ابعاد مختلف عملیات آزادی خرمشهر بودیم. خاطرات زیبایی از آن ایام به یاد دارم که هیچ گاه فراموش نخواهم کرد.

ناطق نوری با اشاره به ویژگی های ظاهری و اعتقادی سردار حسن باقری، افزود: شهید حسن باقری که در آن زمان به عنوان یکی از فرماندهان مهم دفاع مقدس مطرح بود، نوجوانی دلنشین و فرمانده ای به معنای واقعی کلمه عارف مسلک بود. خاطره جالبی که در مدت حضورم بین دوستان مرور می شد ماجرای گفتگوی بیسیمی شهید صیاد شیرازی با شهید حسن باقری بود.

رئیس بازرسی ویژه دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: ماجرا از این قرار بود که در پی پیشروی چشمگیر رزمندگان اسلام برای بازپس گیری اراضی اشغال شده کشورمان، شهید صیاد خبر عبور نیروهای ایرانی از پلی مهم را به اطلاع شهید باقری می رسانند و از این فرمانده جوان مجوز منفجر کردن پل را درخواست می کنند که شهید باقری به رغم کمی سن و سال شان با وقاری مثال زدنی خطاب به ایشان می گویند: جناب سرهنگ! انگار خیلی از پیشروی تان خوشحال هستید ولی اگر دقیق تر نگاه کنید ما فردا برای عبور به همان پل احتیاج خواهیم داشت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: در نتیجه گفتگوی شهید باقری با شهید صیاد، شهید صیاد که در آن زمان سرهنگ بوده اند، پشت بیسیم خنده ای می کنند و با تائید سخن فرمانده جوان بلافاصله حرف خود را اصلاح کرده و به نیروهایشان اعلام کردند که به پل هیچ آسیبی نرسد چون فردا به آن احتیاج خواهیم داشت.

وی در ادامه با اشاره به روایت شهید باقری از جریان فتح خرمشهر اظهار داشت: شهید باقری برای بنده نقل می کردند که استارت اصلی پیروزی نیروهای ایرانی بر متجاوزان عراقی به گونه ای قابل توجه و با امدادهای غیبی صورت گرفته است. ایشان نقل می کردند که با اشاره به وضعیت جغرافیایی دشت های آبادان نسبت به جاده خرمشهر، نیروهای مظلوم ایرانی زیر شدیدترین هجم حملات دشمن بعثی قرار داشته و یکی پس از دیگری پرپر می شده اند.

ناطق نوری افزود: نکته قابل توجه اینکه نیروهای ایرانی در آن وضعیت با دشواری و هر مشقتی که بوده، خود را تا نزدیکی خطوط دشمن می رسانند و با هجم گسترده ادوات سنگین دشمن با آرایش ویژه دفاعی مواجه می شوند؛ به گفته این شهید بزرگوار نیروهای عراقی با ایجاد خطی از تانک های T72 و توپ های سنگین که فواصل آنها هم با تیربارها و موشک اندازهای کاتیوشا پر شده بوده تلاش داشتند تا به هر ترتیب سرزمین های اشغال شده را حفظ کنند.

این عضو برجسته جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: به گفته شهید باقری با نزدیک شدن نیروهای ایرانی به خط آتش دشمن شدت تیرباران از سوی نیروهای عراقی نیز افزایش یافته و به واسطه مسطح بودن دشت های آن منطقه، عزیزان ایرانی یک پس از دیگری به مقام شهادت نائل می آمده اما نیروهای فداکار ایرانی همچنین راه برادران شان را به سمت خطوط اصلی دشمن ادامه می دادند.

وی همچنین گفت: شهید باقری به بنده گفت که به رغم هجم سنگین آتش دشمن، تعداد نیروهای باقی مانده ایرانی موفق شدند خود را به نزدیک ترین مکان ممکن به تجهیزات عراقی برسانند و در این لحظه فاصله رزمندگان با تجهیزات دشمن به قدری نزدیک بوده که آنها سایه لوله توپ های عراقی را بر سر یا در کنار خود مشاهده می کرده اند!

رئیس بازرسی ویژه دفتر مقام معظم رهبری همچنین اظهار داشت: با رسیدن نیروهای ایرانی به خطوط دشمن و با توجه به تعداد بسیار اندک رزمندگان ایرانی و مجروح بودن تعداد قابل توجهی از آنان در برابر گروه های زرهی دشمن بعثی، قطعیت شهادت برای تمام این عزیزان مسجل شده و لذا تصمیم می گیرند در آخرین حرکت با سردادن تکبیر و با دست خالی به سمت تانک ها و توپ های دشمن حمله ور شوند.

ناطق نوری به مهر افزود: به گفته شهید باقری، رزمندگان اسلام در آخرین حرکت خود با سر دادن شعار "الله اکبر" به سمت ادوات دشمن حمله ور می شوند که ساکنان در تانک ها و ادوات زرهی دشمن با مشاهده این حرکت، به گونه ای تعجب آور ناگهان از سنگرهای خود خارج شده و تسلیم نیروهای ایرانی می شوند. جالب اینکه ورق از همین جا بر می گردد و استارت فتح خرمشهر از همین مرحله می خورد.

این عضو برجسته جامعه روحانیت مبارز یادآوری کرد که فردای آن روز و با حضور مهندس میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت کشور در میان رزمندگان اسلام، خبر آزادی خرمشهر به اطلاع عموم مردم ایران رسید.

بخش دوم گفتگوی مهر با حجت الاسلام ناطق نوری که به مسائل انتخاباتی اختصاص یافته متعاقبا ارسال خواهد شد.