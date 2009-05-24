قنبری سرمربی سپاهان نوین می شود/ بازدید قلعه نویی از کمپ و امکانات باشگاه

مرتضی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر بازگشت قنبری به تیم فوتبال سپاهان گفت: قنبری از خانواده باشگاه سپاهان است و پس از بازگشت از امارات برای همکاری با این باشگاه اعلام آمادگی کرده است. در این رابطه مسئولان باشگاه با وی مذاکراتی را انجام داده‌اند و قرار است قنبری به عنوان سرمربی تیم فوتبال سپاهان نوین یا کمک مربی تیم سپاهان فعالیت کند.

وی با بیان اینکه امیر قلعه نویی هنوز دستیارانش را معرفی نکرده است، ادامه داد: قرار است امیر قلعه نویی اواخر هفته جاری به اصفهان بازگردد و از امکانات باشگاه، کمپ صفائیه، زمین‌های تمرین و سالن‌های بدنسازی باشگاه بطور کامل بازدید کند.

مدیر پایگاه اطلاع رسانی باشگاه سپاهان اصفهان تاکید کرد: از شنبه شب نامه‌های الکترونیکی بسیاری به باشگاه ارسال شده که طی ‌آن هواداران از مسئولان و مدیران باشگاه به خاطر عقد قرارداد با سرمربی تیم قهرمان لیگ برتر تشکر کرده‌اند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال تهران پس از انجام مذاکرات نهایی با مسئولان باشگاه سپاهان که عصر شنبه در اصفهان صورت گرفت، با عقد قراردادی یک ساله هدایت زردپوشان را در لیگ نهم برعهده گرفت.