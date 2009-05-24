  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۳۲

در دانشگاه آزاد شهر ری/

نشست فرهنگی استادان بسیجی دانشگاههای تهران برگزار شد

نشست فرهنگی استادان بسیجی دانشگاههای تهران برگزار شد

چهل و ششمین نشست فرهنگی استادان بسیجی دانشگاههای تهران به میزبانی دانشگاه آزاد واحد شهرری با حضور بیش از 400 نفر از استادان بسیجی در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع یادگار امام (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری در این مراسم گفت: جدیت، الگوسازی و پایبندی به ارزشها  از شاخصه های اصلی بسیج است.

رضا قاضی سعیدی افزود: بسیج در معنی واقعی کلمه باید همواره به دنبال الگوسازی در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و این مجموعه با ارزش باید پویایی و انسجام خود را حفظ و در راه اهداف عالی نظام گام بردارد.

وی ادامه داد: بسیج استادان باید همانند گذشته همواره در انتخاب اولویتها، جدیت در مبارزه با تحجر و اشرافیت، اصلاح الگوی مصرف، بازشناسی دقیق و جامع آرمانهای اسلام ناب، اولویت سنجی در پیگیری این آرمانها و حضور خودجوش و منسجم به عنوان کانون بیداری اسلامی در جهان را سرلوحه کارهای خود قرار داده و به طور مستمر پیوند با مردم و پیگیری مطالبات روز جامعه و الگوی پایبندی و پیروی از فرامین امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری را به طور جدی پیگیری کنند.

رئیس دانشگاه آزاد شهرری نقش بسیج را در توسعه کشور دارای جنبه های مختلف دانست و اظهار داشت: بدون تردید مهندسان، کارشناسان و متخصصان بسیجی نقش تعیین کننده ای در کنار دیگر متخصصان داشته اند.

کد مطلب 884782

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها