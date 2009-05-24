نشست فرهنگی استادان بسیجی دانشگاههای تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری در این مراسم گفت: جدیت، الگوسازی و پایبندی به ارزشها از شاخصه های اصلی بسیج است.

رضا قاضی سعیدی افزود: بسیج در معنی واقعی کلمه باید همواره به دنبال الگوسازی در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و این مجموعه با ارزش باید پویایی و انسجام خود را حفظ و در راه اهداف عالی نظام گام بردارد.

وی ادامه داد: بسیج استادان باید همانند گذشته همواره در انتخاب اولویتها، جدیت در مبارزه با تحجر و اشرافیت، اصلاح الگوی مصرف، بازشناسی دقیق و جامع آرمانهای اسلام ناب، اولویت سنجی در پیگیری این آرمانها و حضور خودجوش و منسجم به عنوان کانون بیداری اسلامی در جهان را سرلوحه کارهای خود قرار داده و به طور مستمر پیوند با مردم و پیگیری مطالبات روز جامعه و الگوی پایبندی و پیروی از فرامین امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری را به طور جدی پیگیری کنند.

رئیس دانشگاه آزاد شهرری نقش بسیج را در توسعه کشور دارای جنبه های مختلف دانست و اظهار داشت: بدون تردید مهندسان، کارشناسان و متخصصان بسیجی نقش تعیین کننده ای در کنار دیگر متخصصان داشته اند.