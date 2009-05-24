تحریم تأثیری بر صنعت نفت ایران نگذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمن همایش سراسری فرماندهان پایگاههای بسیج صنعت نفت امروز یکشنبه همزمان با سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر با حضور وزیر نفت و مدیران ارشد این وزارتخانه، حجت الاسلام طائب فرمانده کل نیروی مقاومت بسیج و محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وزیر نفت در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک فرارسیدن سالروز سوم خرداد، یاد و خاطره یک هزار شهید صنعت نفت و شهید تندگویان وزیر نفت دولت شهید رجایی را گرامیداشت.

غلامحسین نوذری با بیان اینکه بیشترین تهدیدات فعلی دشمن تهدیدات نرم است، گفت: این تهدیدات نرم افزاری در بخش فرهنگی بیش از اقتصادی است.

وزیر نفت با تأکید بر حجم گازرسانی ضمن جبران افت تولید نفت در سال گذشته، تأکید کرد: در زمستان سال گذشته بدون اینکه قطعی گاز داشته باشیم و آسیبی به صادرات وارد شود، حدود 550 میلیون متر مکعب گازرسانی صورت گرفته است.

نوذری با اشاره به شکست آمریکا در تحریم صنعت نفت ایران ، تصریح کرد: تحریمها بر مجموعه عظیم صنعت نفت هیچ اثری نگذاشته است.وی از خانواده شهدا و ایثارگران به عنوان علمدار انقلاب یاد کرد و ضمن تأکید بر ایجاد اشتغال فرزندان کارکنان شهید صنعت نفت در این وزارتخانه، از برنامه های ویژه ای که این وزارتخانه برای خانوادهای شهیدی که 2 و 3 عزیز خود را تقدیم انقلاب و دفاع مقدس کردند خبر داد.

انقلاب اسلامی ایران پدیده الهی در پایان قرن بیستم بود

در ادامه این مراسم محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی ضمن بزرگداشت حماسه سوم خرداد یاد و خاطره شهدای صنعت نفت که در دو جبهه می جنگیدند را گرامیداشت.

کوثری با یادآوری مقاومت 34 روزه نیروهای مردمی و نظامی در خرمشهر، عدم ارسال امکانات و نیروهای نظامی و خیانت بنی صدر را از دلایل مهم سقوط خرمشهر خواند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به مصاحبه حضرت امام(ره) با خبرنگاران خارجی پس از سقوط خرمشهر اشاره کرد که ایشان در اوج قدرت نظامی ارتش بعثی عراق پیروزی نهایی ایران را پیش بینی کردند.

وی درادامه به تشریح شرایط عملیات کربلای 3( الی عملیات بیت المقدس) که منجر به آزادسازی خرمشهر شد پرداخت و سرعت عمل و غافلگیری را دو امر بسیار مهم در پیروزی رزمندگان یادآور شد و بر حضور بی نظیر داوطلبان بسیجی در عملیات بیت المقدس با وجود کمبود امکانات نظامی و با استفاده از غنایم جنگی تأکید کرد.

کوثری با اشاره به نظرات متفاوت سپاه و ارتش در نوع چگونگی حمله به مواضع دشمن برای بازپس گیری خرمشهر، تصریح کرد: ما راهی را انتخاب کردیم که اصلا دشمن متوجه نشد و رزمندگان ایران با عبور از رودخانه کارون و پیاده روی بیش از 14 تا 25 کیلومتری خود را تا 80 کیلومتری پشت دشمن رساندند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اخلاص رزمندگان ایران در هشت سال دفاع مقدس تأکید کرد: اگر اراده انسان در راه خدا به کار گرفته شود کارهای بسیار بزرگی می تواند انجام دهد.

کوثری با اشاره به سخن معروف امام خمینی(ره) که خرمشهر را خدا آزاد کرد، افزود: نیروهای بعثی عراقی نه تنها مقاومت نکردند بلکه با ملحفه و زیر پیراهن سفید گروه گروه خود را تسلیم کردند به طوری که دنیا باورش نمی شد.وی حضور در صحنه های حساس از جمله انتخابات را یکی از مصادیق ادامه راه شهدا خواند و بر تشویق و ترغیب اکثریت مردم برای حضور در این صحنه سرنوشت ساز تأکید کرد.

کوثری ضمن یادآوری معیارهای مورد تأکید مقام معظم رهبری برای انتخاب نامزد اصلح، به سخن حضرت امام(ره) نسبت به پایبندی بر خط معنویت انقلاب اشاره کرد و افزود: برخی در دوران اصلاحات زود در جلوی آمریکا و اروپا زانو خم کردند. آنها (آمریکا و اروپا) چه کسی هستند که ما حرف آنها را قبول کنیم؟ البته حرف منطقی شان را قبول داریم اما حرف زور را که نباید بپذیریم. هر کدام ما مسؤلیم و باید آگاهانه افراد را توجیه کنیم و این توطئه بسیار عمیق است و من نمی خواهم موضوع را بزرگ کنم اما اگر تفکر اصلاحات حاکم شود بدانید که حتما ضربات بزرگی به انقلاب وارد خواهد شد.

بسیج وزارت نفت باید جزو پیشتازان مقابله با تهدید نرم اقتصادی دشمن باشد

حجت الاسلام طائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر به تشریح علل تحمیل جنگ هشت ساله بر ایران با حمایت ابرقدرتهای شرق و غرب پرداخت و گفت: شرق و غرب با اینکه با هم یک رقابت سنگینی داشتند اما در مسئله ایران با وقوع انقلاب اسلامی با هم وحدت نظر پیدا کردند و با یک نگاه مادی به قدرت یک برآوردی کردند.

وی با بیان اینکه با نگاه مادی آمریکا و شوروی خوب توانستند حزب بعث عراق را برای یک عملیات تهییج کنند، افزود: با برآورد مادی همه چیز نشان از پیروزی آنها بود اما ما با نگاه مادی به قدرت نمی نگریم بلکه معتقدیم این جهان یک مدیر و مدبری دارد که به انسانها مأموریت و تدبیر داده که خودشان را برای مقابله با دشمن مشترک خود و خدا سهم خود را آماده کنند و هر کجا شما سهم خود را درست آوردید، بقیه کار دست خداست.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج با اشاره به محدودیت تجهیزات نظامی ایران در مقابل ارتش مسلح صدام و حمایت سازمان ملل از رژیم بعث عراق، بر پیروزی ملت ایران با وارد شدن جوهره انقلاب که همان ایمان و ایثار توده مردم بود تأکید کرد.

حجت الاسلام طائب دستیابی به فن آوری صلح آمیزهسته ای، موفقیت در سلولهای بنیادی، پرتاب ماهواره امید و ... را نمونه ای از حاکمیت اراده مردمی در حفظ جوهره انقلاب خواند.وی در ادامه به نقش مؤثر کارکنان صنعت نفت در مبارزات انقلاب و دفاع مقدس تا به امروز اشاره کرد و گفت: به برکت استقامت و توکل بر خدا ایران جزو یکی از مهمترین نصابان صنعت نفت مطرح است.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج با اشاره به سه دهه مقاومت مردم ایران، تحقق الزامات پیشرفت همراه با عدالت را از جمله مهمترین نقش بسیج در دهه چهارم خواند و افزود: در حوزه بسیج ضمن گسترش کمی توجه ویژه به کیفیت داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه باید مقابله با تهدید نرم دشمن را که شامل بخشهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی است در دستور کار خود قرار دهیم، افزود: بسیج وزارت نفت باید جزو پیشتازان مقابله با تهدید نرم اقتصادی دشمن باشد.

طائب بر فراهم سازی بستر پیوند بین حلقه های بسیج تأکید کرد و گفت: جوانانی که آینده کارشناسی و مدیریتی کشور را به دست می گیرند باید در کنار پیشکسوتان خود انتقال تجربه را به دست آورند.

وی با بیان اینکه امروز باید تشکیل هسته ها، کانون ها و انجمنهای علمی برای تحقق پیشرفت را در دستور کار بسیج قرار دهیم، افزود: بسیج وزارت نفت برای کمک به کارآمدی و تحقق پیشرفت با آسیب شناسی گذشته و تعیین برآورد نیاز نسبت به آینده در حوزه پیشرفت تجدید نظر اساسی در روشهای خود داشته باشد و الزامات رسیدن به پیشرفت را در دستور کار خود قرار دهد.

بر اساس این گزارش، در این مراسم از 13 فرمانده برتر پایگاههای بسیج صنعت نفت با اهدای لوح تقدیر شد.