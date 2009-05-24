همسایگی با ابرقدرتها چالش کشورهای منطقه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در نشست سه جانبه سران کشورهای جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان که ظهر یکشنبه در مجموعه سعد آباد برگزار شد، اظهار داشت: با اینکه مشغله سیاسی زیادی داشتم در این اجلاس شرکت کردم و از این فرصت تشکر می کنم.

وی افزود: در این مقطع تاریخی یک مسئولیت تاریخی برعهده داریم .

زرداری ادامه داد: ایران انقلاب بزرگی را پشت سر گذاشت و در حال حاضر جهان با مشکلات بسیاری روبروست و تبعات و مشکلات زیادی در افغانستان وجود دارد.

رئیس جمهور پاکستان گفت: امروز مشکلات زیادی اطراف مرزهای ما را فرا گرفته است و نمی توانیم مشکلات را خلاصه کنیم لذا باید تمام اتفاقاتی که در منطقه رخ داده است را مثبت کنیم تا در جهت مثبت نیز استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: هیچ کاری نیست که ما نتوانیم آن را انجام دهیم و باید از پتانسیل های مشترکمان استفاده کنیم تا زندگی بهتری را برای نسل آینده فراهم کنیم.

زرداری افزود: نسل حاضر دارای مشکلاتی است و ما با چالشهایی مواجه هستیم از جمله اینکه اجازه داده ایم ابرقدرتها همسایه ما شوند.

رئیس جمهور پاکستان با بیان اینکه ما هیچ گاه به دنبال جنگ نبوده ایم، تاکید کرد: ما به دنبال همسایگی بهتر هستیم و اکنون فرصتی هست که از پتانسیل های منطقه، سرزمین و نیروهای انسانی بهتر و بهتر استفاده کنیم.