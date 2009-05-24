استکبار جهانی مخالف ایران مقتدر است / باید دایم هوشیار باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان احمد میقانی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در مراسم صبحگاه مشترک این قرارگاه در سالروز حماسه فتح خرمشهر اظهار داشت: صدای انقلاب ملت ایران به رهبری امام بزرگوار اعتراض به مناسبات ظالمانه قدرت های زورگو با جهان اسلام و بیداری و اتحاد مسلمین در برابر سلطه ظالمانه مستکبرین در کشورهای اسلامی بود ولی آن قدرتهای این صدای آزادی بخش را با دستاویز قرار دادن جاه طلبی های صدام و راه انداختن جنگ نابرابر با انگیزه نابودی انقلاب ملت ایران پاسخ دادند.

میقانی علت اصلی حمله وحشیانه دشمن بعثی به ایران را عصبانیت قدرت های مستکبر از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ارزیابی کرد و گفت: پیروزی انقلاب اسلامی باعث رشد و گسترش اسلام سیاسی در جهان اسلام شد و طرح سیاسی جدیدی را برای حال و آینده دنیای اسلامی در منطقه خاورمیانه که 65 درصد انرژی جهان را در خود دارد ترسیم کرد و این مساله رخنه بزرگی در سیاست های استکباری قدرت های زورگو در منطقه و جهان بوجود آورد.

وی تصریح کرد: غربی‌ها از رشد گرایشات اسلامی از پی انقلاب ملت ایران در جهان اسلام بسیار نگران شدند و آن را چالشی خطرناک در راه رسیدن به منافع خود دیدند لذا درصدد بر آمدند با استفاده از جو حاکم بر منطقه و جهان و همچنین با استفاده از جاه طلبی‌های صدام انقلاب اسلامی ملت ایران را در هم بشکنند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم انبیاء (ص) با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی و روح آزادی خواهی که به واسطه حضرت امام (ره) در میان مسلمین وزیدن گرفته بود، بیش از همه رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخت، گفت: بلوک غرب و شرق آن روز و کشورهای منطقه هر یک به بهانه‌ای و با ترس‌های واهی ماشین جنگی، قدرت هوایی و شیمیایی و مخارج جنگ عراق علیه ایران را تامین کردند و در این میان آمریکا علاوه بر کمکهای همه جانبه به عراق، مدیریت سیاسی بین‌المللی در کمک به صدام را بر عهده گرفت.

میقانی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران و امام بزرگوار ما در دفاع از حقانیت نظام اسلامی با مظلومیت تمام در مقابل صف‌بندی فشرده قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای قرار گرفتند، افزود: ملت غیور ایران تحت رهبری حکیمانه حضرت امام(ره) در اوج انزوای سیاسی و تحریم های اقتصادی و نظامی توانست از عزت، استقلال و شرف خود دفاع کند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) تصریح کرد: مقاومت و ایثار قهرمانانه ملت ایران و رزمندگان اسلام در مقابل حمله برق آسیا دشمن نه تنها مانع دستیابی آنها به اهداف شومشان شد بلکه هدف بزرگ آنها را به تسخیر خوزستان تغییر داد و این نخستین شکست مهلکی بود که از سوی ملت بزرگ ایران به دشمن تحمیل شد.

میقانی با اشاره به فرمان تاریخی امام راحل مبنی بر شکست حصر آبادان افزود: مجاهدت‌های رزمندگان اسلام در پی فرمان امام(ره) دشمنان را در رسیدن به هدف فتح خوزستان نیز ناکام گذاشت و در ادامه نیز رشادت‌ها و جانبازی‌های رزمندگان اسلام آنها را کاملا در رسیدن به اهدافشان مایوس گذاشت.

وی با بیان اینکه مسئله ‌ای که باعث تحمیل جنگ به ما شد اعتقاد مستکبرین به عدم توان دفاعی مناسب ما در ابتدای راه انقلاب بود، گفت: تاریخ هم نشان داده که هرگاه ما آمادگی دفاعی نداشته ایم مورد تعرض دشمن قرار گرفته‌‌ ایم.

میقانی با بیان اینکه دشمن مخالف ایران مقتدر است، خاطرنشان ساخت: دشمن 30سال است انواع توطئه تهدید تحریم و جنگ را به ما تحمیل می کند و حالا که در این سه سال با مقاومت هوشمندانه ملت ما تیرشان به سنگ خورده از ما عصبانی هستند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: باید دایم هوشیار باشیم چون دشمن در صدد است از راه های مختلف به اهداف پلیدش برسد.

میقانی در ادامه با اشاره به خدمات و حضور افتخار آفرین غیور مردان پدافند و شهدای پدافند و در راس آنها شهید ستاری در طول دفاع مقدس افزود: در عملیات بیت‌المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، پدافندیان قهرمان نقش بسزایی داشتند و توانستند 53 فروند هواپیما و 3 فروند بالگرد دشمن را با موشکها و آتشبارهای خود سرنگون سازند.

وی با اعلام این که امروز خط مقدم دفاع از کشور پدافند هوایی است، افزود: پدافند علاوه بر تاریخ پر افتخار 30ساله امروز افتخار بزرگ و مسئولیت خطیر دفاع از کشور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارد.

فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در بخش پایانی سخنان خود با بیان این که ما پدافندیان، قدردان این افتخار و موهبت‌ هستیم در خطاب به همکاران خود تاکید کرد: باید با تلاش و کوشش شبانه روزی توان رزم را بالا ببریم و دشمن را از هرگونه تعرض نابخرانه بیم دهیم.

وی گفت: باید با ارتقای توان دفاع، بازدارنگی ایجاد کنیم و نتیجه این عمل مقدس کارکنان پدافند هوایی کشور بیمه شدن ملت، نظام و انقلاب است که در نهایت موجبات خرسندی مصلح جهان آقا امام زمان(عج) را از ما فراهم می‌ سازد.