مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به خوی اجرا نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، موید حسینی صدر ظهر یکشنبه در جمع مردم این شهرستان در محل مجتمع فرهنگی هنری که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازی ترتیب یافت با بیان اینکه متاسفانه در دور اول سفر هیئت دولت به این شهرستان شاهد مصوبه قابل توجهی نبوده ایم، اظهار داشت: در دور دوم سفر هیئت دولت به خوی مصوبات خوبی به تصویب رسید ولی تاکنون عملیات اجرایی هیچ کدام از این مصوبات آغاز نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سد قازان خوی با 40 میلیارد ریال اعتبار و جاده خوی - قطور که مقرر شده بود تا اواخر خرداد ماه سالجاری به بهره برداری برسد ولی در حال حاضر عملیات اجرایی آن متوقف شده است از جمله این طرح هاست.

صدر همچنین با اعلام اینکه از سال 1350 مرز خوی با ترکیه به عنوان مرز رسمی معرفی شده است، بیان داشت: برای توسعه سطح مبادلات دو کشور نیازمند ایجاد باجه کنترل گذرنامه در این مرز برای ترانزیت مسافر هستیم.

نماینده مردم خوی در مجلس در ادامه با انتقاد از رئیس دانشگاه ارومیه گفت: دانشگاه دولتی خوی با 10 میلیارد ریال اعتبار یک بار نیز مورد بازدید رئیس دانشگاه ارومیه قرار نگرفته است.

وی خواستار روی کار آوردن مدیران اجرایی و کاری در راس مدیریت دانشگاههای دولتی استان شد.

صدر در ادامه با بیان اینکه وجود بیمارستان 160 تختخوابی خوی جوابگوی نیاز این شهرستان نیست، گفت: این بیمارستان در حال حاضر در مرحله تجهیز قرار دارد ولی باتوجه به نیاز خوی جوابگو نخواهد بود.

نماینده مردم خوی در مجلس همچنین با اشاره به نیاز شهرستان خوی برای توسعه زیرساختها و تجهیزات شبکه مدرن فاضلاب یادآور شد: طرح فاضلاب شهرستان خوی سه میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای توسعه همه جانبه در کشور باید بخشی نگری به طرحهای استانی و شهرستانی حذف شود.