سیاست "چماق و هویج" شایسته ملت فهیم ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" در مصاحبه با هفته نامه نیوزویک با اشاره به سخنان "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در ارسال پیام تبریک به ملت ایران به مناسبت نوروز 1388 این عمل را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و از اینکه اوباما برای اولین بار از لفظ "جمهوری اسلامی ایران" استفاده نمود تمجید کرد و گفت : مقامات ایران منتظر بازبینی سیاست خارجی آمریکا توسط دولت جدید این کشور هستند.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه درباره نخست وزیری "بنیامین نتانیاهو" در رژیم صهیونیستی و سخنان تحریک آمیز او درخصوص ایران گفت : متاسفانه ما باید همان حرفهایی را که در سالهای اخیر گفته ایم تکرار کنیم و آن اینکه موضوع ایران راه حل نظامی ندارد. موضوع ایران را فقط با روش دیپلماتیک می توان به سرانجام رساند. "شیمون پرز" رئیس رژیم اسرائیل، چندی پیش اعلام کرد که نمی توان دانش متخصصان ایرانی را بمباران کرد و من آرزو می کنم که کاش این سخنان سه سال پیش ایراد می شدند.

البرادعی در پاسخ به این پرسش که "آیا اگر دولت بوش انعطاف بیشتری از خود نشان می داد، امکان توقف برنامه هسته ای ایران در مراحل آزمایشگاهی وجود نداشت؟" گفت : هیچ راهی برای اینکه شما بتوانید آنها ( ایران ) را از کسب دانش باز دارید وجود ندارد. من این مسئله را مشاهده کردم که ایرانیها زمانی که فقط 10 سانتریفیوژ در اختیار داشتند آماده توقف برنامه غنی سازی خود بودند اما در آن زمان هیچ کسی برای مذاکره و تشویق آنها اقدامی نکرد. اما هم اکنون ایران پنج هزار سانتریفیوژ در اختیار دارد. خطی که در آن زمان از سوی غرب دنبال می شد این مورد بود که "ایران تحت فشار سرخم می کند" اما اینگونه نشد و هم اکنون دانش هسته ای در روح این مردم ریشه دوانده و تبدیل به افتخار ملی ایرانیان شده است.

البرادعی در ادامه در خصوص برنامه هسته ای ایران و ویژگیهای مردم کشورمان در رسیدن به اهدافشان گفت : ایرانیها می دانند چه چیزی می خواهند. آنها در زمینه اهداف استراتژیک انسانهای هوشمندی هستند و در زمینه صبر برای بدست آوردن چیزی به قیمت مناسب عالی عمل می کنند. شما می توانید به راحتی بسیاری از این موارد را در مورد مردم ایران مشاهده کنید که بارزترین نمونه آن ایستادگی 30 ساله ایران در برابر آمریکاست. امروز هر ایرانی خود را یک قهرمان می داند که نقشی بسزا در تبدیل کشورش در نقشه جهان به عنوان یک قدرت اصلی داشته است. ایرانیها همانند افراد متعصب بی فکری که هرکسی را در اطراف خود نابود می کنند نیستند و ما باید این امر را قبول کنیم.