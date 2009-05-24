300 میلیارد ریال به شهرداریهای اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با شهرداران اردبیل، هیر و سرعین در محل فرمانداری اظهار داشت: این میزان اعتبار در راستای تسریع در روند اجرایی پروژه های عمران شهری اختصاص یافته است.

وی با اشاره به حمایت، پشتیبانی مالی و تخصیص اعتبار مورد نیاز شهرداران از سوی دولت، افزود: دولت با افزایش 70 درصدی اعتبارات شهرداری اردبیل در سالهای اخیر، باعث رشد فعالیتهای عمرانی در مرکز استان شده است.

فرماندار اردبیل با اشاره به افتتاح شش پل روگذر در اردبیل در طی دو سال اخیر تصریح کرد: توفیقات موثر شهرداریها نتیجه نگرش خدمتگزاری و تسریع در اقدامات عمرانی دولت است.



وی در ادامه از اختصاص اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال به شهرداریهای اردبیل، هیر و سرعین در سال جاری خبر داد و ابراز داشت: این رقم از محل اعتبارات شهرستانی و برای تکمیل و بهره برداری از پروژه های عمرانی نیمه تمام شهری هزینه خواهد شد.



اکبری با اشاره به خواسته ها و انتظارات به حق مردم اردبیل تاکید کرد: امیدواریم با اختصاص این اعتبار شاهد تسریع در اجرای پروژه نهضت آسفالت ریزی، مرمت و لکه گیری معابر و خیابانهای اصلی این شهرها باشیم.

وی همچنین با اشاره به آغاز فعالیت رسمی و قانونی تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره ریاست جمهوری اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا همه کاندیداهای انتخاباتی از امکانات و فضاهای شهری به طور یکسان و عادلانه و به دور از جانبداری استفاده نمایند.