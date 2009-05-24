دستیابی به آرمانهای چشم انداز در گرو توجه به اجرای اصل 44 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید حمید پورمحمدی اظهار داشت: در این راستا وزارت امور اقتصاد و دارایی کمیسیون ویژه ای برای شناسایی قوانین ومقررات زاید و نیز لزوم تصویب به قوانین و مقررات جدید به منظور چگونگی واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی ایجاد کرده است.

وی گفت: این کمیسیون ماموریت دارد تاهرگونه مانعی که در صدور مجوز در امر واگذاری و سرمایه گذاری وجود دارد را شناسایی کند.

پور محمدی خاطر نشان کرد: در این طرح روند استعلام متقاضیان برای سرمایه گذاری در کوتاهترین زمان به سرانجام خواهد رسید.

در ادامه این نشست رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی در کشور باید ریسک خطر را به صورت مشارکتی کم کنند گفت: هم افزایی منابع مالی در کشور وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: برای توسعه سرمایه گذاری باید از همه منابع ملی در کشور استفاده کنیم و اینکه مراجعه مکرر بسیاری از واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی به بانکها را شاهد هستیم نشانه عدم مشارکت سرمایه گذاران در امر سرمایه گذاری است.

علیشیری از آماده بودن پروژه هایی برای انجام سرمایه گذاری به ارزش بیش از 40میلیارد دلار در کشور خبر داد و گفت: این پروژه ها باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه امروز نگاه دولت با تلاش شبانه روزی خود به بخش خصوصی دو چندان شده است گفت: معتقد هستم هنوز برای جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور آمادگی نداریم زیرا در بخش خصوصی مشارکت لازم در این امربه صورت یک فرهنگ نهادینه نشده است.