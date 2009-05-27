سرمایه گذاری روی نوجوانان آینده را تضمین می کند

خلیل محمدزاده، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: نوجوانان کشورمان تاکنون چند مرحله اردوی پرفشار را پشت سر گذاشته اند و با برنامه ریزی مناسب آماده حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا درهند هستند.

وی افزود: ترکیب ما برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا پس از مسابقات روز جهانی کودک که 4 و 5 تیرماه در استان گیلان برگزار می شود، مشخص خواهد شد. برای انتخاب آماده ترین کشتی گیران تا پیش از اعزام به هند ترکیب قطعی را اعلام نمی کنیم.

محمدزاده تصریح کرد: پس از برگزاری دو مرحله اردو در تیرماه دو ترکیب را مشخص می کنیم و در تلاشیم تا یک تیم را راهی هند و تیم دیگر را برای برگزاری اردوی مشترک به ارمنستان اعزام کنیم تا نفرات پشتوانه ما حفظ شوند.

وی تاکید کرد: امسال کار سختی را در هند پیش رو داریم اما با داشتن کشتی گیران آماده و برنامه‌های تمرینی مناسب دستیابی به موفقیت دور از دسترس نیست. رقابت‌های نوجوانان آسیا اوایل مردادماه در شهر پونا هند برگزار می شود.