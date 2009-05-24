مسابقه طناب کشی با مار بوآ

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت خبری ام‌اس‌ان، این مار بوآ که " بادی " نام دارد در کلاسهای درس جانور شناسی برای آموزش علوم زیستی استفاده می‌شده است اما در روز حادثه ناخواسته گرفتار شیطنت دانش‌آموزان سنگدل شده و به شدت مجروح می‌شود.

پلیس در بررسیهایش اعلام کرده که دانش‌آموزان در حال بازی طناب‌کشی بوده‌اند که ناگهان متوجه قفس مار در کنار حیاط می‌شوند و تصمیم می‌گیرند که به جای طناب مار را بکشند.

مدیر مدرسه با مشاهده مار در دستان دانش‌آموزان که در حال کشیده شدن بوده با فریاد دانش‌آموزان را پراکنده می‌کند تا بتواند مار مظلوم را نجات دهد اما بادی در حالیکه به شدت مجروح شده بود بلافاصله به سمت زیر بنای ساختمان فرار می‌کند.

مدیر مدرسه با پلیس و نیروهای آتش‌نشانی منطقه پنسیلوانیا تماس می‌گیرد تا بتواند مار بوآ را دوباره به قفسش باز گرداند اما پلیس پس از حضور در محل حادثه در بررسی‌هایش متوجه رفتار خشونت‌آمیز دانش‌آموزان با مار نگون‌ بخت می‌شود و مربی ورزش را به دلیل کنترل نکردن رفتار دانش‌‌آموزان دستگیر می‌کند.

نیروهای آتش‌نشانی پس از چند ساعت بادی زخمی را در حالیکه در داخل یک دستگاه پرینتر کهنه در انبار پنهان شده بود پیدا می‌کنند و بلافاصله به مرکز نگهداری از حیوانات می‌فرستند.

دامپزشک مرکز نگهداری از حیوانات پنسیلوانیا وضعیت جسمی مار مجروح را به نسبت مساعد اعلام کرده است.